Премьер-министр Белоруссии раскритиковал санкции США

Список предприятий Белоруссии, попавших под санкции Запада, вызывает недоумение и сомнения в части профессионализма его составителей. Об этом 3 декабря заявил журналистам премьер-министр республики Роман Головченко.

«Списки белорусских граждан и компаний, которые вновь попали в санкционные листы, не только вызывают недоумение, но и заставляют усомниться в профессионализме тех, кто их готовит, или же тех, кто их подсказывает. Если это всё составляют посольства, я бы их уже давно выгнал за профнепригодность. Это я вам как бывший дипломат говорю», — сказал он.

При этом Головченко отметил, что попадание в список даже совсем небольшого предприятия означает, что оно фактически было удостоено внимания США, что, в свою очередь, может являться поводом для гордости этой компании.

«Раньше говорили, что санкции накладываются на предприятия, которые контролируются режимом. Даже прописывали критерии — там, где государство имеет 50%. Но в этом пакете есть предприятия, в которых государство имеет гораздо меньшую долю, а остальной долей владеют члены трудового коллектива. Так какое же это следование критериям? Где профессионализм? Вы даже санкции не умеете правильно вводить», — заключил премьер.

Ранее в пятницу Головченко сообщил, что в ближайшие дни Белоруссия примет пакет ответных экономических санкций против Запада. Премьер-министр анонсировал санкции после совещания, проведенного президентом республики Александром Лукашенко. В ходе него белорусский лидер поручил правительству предпринять меры, чтобы граждане не почувствовали санкций.

В этот же день МИД Белоруссии назвал незаконными новые санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний. Выходом из сложившейся ситуации остается равноправный диалог и сотрудничество, отметили в Минске.

Под санкции ЕС, объявленные 2 декабря, попали белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа», а также сирийская авиакомпания Cham Wings, обвиненные ЕС в транспортировке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию. Санкционный пакет стал пятым по счету.

В санкционный список США также вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, санкции затронули Белорусскую калийную компанию, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт».