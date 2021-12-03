Прямой эфир
Общество
Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Политика
Помощник президента России назвал темы переговоров Путина и Байдена
Мир
Премьер-министр Белоруссии раскритиковал санкции США
Общество
Умерла актриса театра и кино Нина Ургант
Общество
Путин обсудил закон об иноагентах на встрече с Памфиловой
Мир
В ВОЗ заявили о выявлении штамма «Омикрон» в 38 странах мира
Мир
Глава МИД Венгрии призвал ЕС к диалогу с РФ для энергобезопасности
Экономика
Путин поручил ввести налоговый вычет при инвестициях в российские акции
Политика
Ушаков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Спорт
Клебо победил в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Сюжет:

Премьер-министр Белоруссии раскритиковал санкции США

Премьер Белоруссии Головченко: Список предприятий, попавших под санкции Запада, вызывает недоумение
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Список предприятий Белоруссии, попавших под санкции Запада, вызывает недоумение и сомнения в части профессионализма его составителей. Об этом 3 декабря заявил журналистам премьер-министр республики Роман Головченко.

«Списки белорусских граждан и компаний, которые вновь попали в санкционные листы, не только вызывают недоумение, но и заставляют усомниться в профессионализме тех, кто их готовит, или же тех, кто их подсказывает. Если это всё составляют посольства, я бы их уже давно выгнал за профнепригодность. Это я вам как бывший дипломат говорю», — сказал он.

Дали пятый: какие санкции ЕС ввел против Минска
И почему Брюссель уверен, что очередной пакет мер застрахует от рецидива миграционного кризиса на границе

При этом Головченко отметил, что попадание в список даже совсем небольшого предприятия означает, что оно фактически было удостоено внимания США, что, в свою очередь, может являться поводом для гордости этой компании.

«Раньше говорили, что санкции накладываются на предприятия, которые контролируются режимом. Даже прописывали критерии — там, где государство имеет 50%. Но в этом пакете есть предприятия, в которых государство имеет гораздо меньшую долю, а остальной долей владеют члены трудового коллектива. Так какое же это следование критериям? Где профессионализм? Вы даже санкции не умеете правильно вводить», — заключил премьер.

Ранее в пятницу Головченко сообщил, что в ближайшие дни Белоруссия примет пакет ответных экономических санкций против Запада. Премьер-министр анонсировал санкции после совещания, проведенного президентом республики Александром Лукашенко. В ходе него белорусский лидер поручил правительству предпринять меры, чтобы граждане не почувствовали санкций.

В этот же день МИД Белоруссии назвал незаконными новые санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний. Выходом из сложившейся ситуации остается равноправный диалог и сотрудничество, отметили в Минске.

Под санкции ЕС, объявленные 2 декабря, попали белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа», а также сирийская авиакомпания Cham Wings, обвиненные ЕС в транспортировке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию. Санкционный пакет стал пятым по счету.

В санкционный список США также вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, санкции затронули Белорусскую калийную компанию, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021