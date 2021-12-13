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Говоривший о любви: каким мы запомним Сергея Соловьева

Умер автор «Ассы» и «Ста дней после детства»
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
13 декабря в Москве на 78-м году жизни скончался режиссер Сергей Соловьев. Его фильмы, такие как «АССА», «Сто дней после детства», «Чужая белая и рябой», становились событиями для отечественной культуры. «Известия» вспоминают одного из крупнейших российских кинематографистов
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Фото: Global Look Press/Aleksandr Sternin
Соловьев всегда находился в самом центре культурной жизни страны
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Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
Режиссер одним из первых показал на экране отечественных рок-музыкантов
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Фото: Global Look Press/Aleksandr Sternin
Соловьев был частым гостем и на съемочных площадках друзей (на фото — с Александром Абдуловым на съемках «Дела о «Мертвых душах» Павла Лунгина)
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Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
Кинорежиссеры Андрон Кончаловский и Сергей Соловьев на ХХ Московском международном кинофестивале
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В 2016 году Соловьев получил специальный приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф
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Фото: Global Look Press/Viktor Chernov
Сергей Соловьев преподавал во ВГИКе на режиссерском факультете, руководил режиссерской и актерской мастерскими
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В 1981 и 1987 годах Соловьев входил в состав жюри Венецианского кинофестиваля
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Фото: Global Look Press/Nadezhda Lebedeva
В 2009 году режиссер получил благодарность президента Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественного кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Среди кинематографических наград Соловьева — «Серебряный медведь» Берлинского МКФ, призы в Венеции и Сан-Себастьяне, Государственная премия СССР и премия Ленинского комсомола
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