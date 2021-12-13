Говоривший о любви: каким мы запомним Сергея Соловьева

13 декабря в Москве на 78-м году жизни скончался режиссер Сергей Соловьев. Его фильмы, такие как «АССА», «Сто дней после детства», «Чужая белая и рябой», становились событиями для отечественной культуры. «Известия» вспоминают одного из крупнейших российских кинематографистов