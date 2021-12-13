Голикова заявила о скорой готовности госуслуг к выдаче сертификатов на основе антител

Портал «Госуслуги» в декабре будет технически готов к выдаче сертификатов переболевшим COVID-19 без обращения к врачу и привившимся за границей. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас мы завершает работу по гражданам, <…> которые не обращались в медицинские организации, и здесь есть два направления. Первое направление: они имели положительный тест, но не обращались в медицинские организации... И второе — граждане, которые и не знали, что они переболели. <…> Для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы: я думаю, что в декабре мы его уже полностью с технической готовностью портала госуслуг завершим», — сказала Голикова, отметив, что такая же ситуация по гражданам, привитым иностранными вакцинами от коронавируса.

Ранее в этот день Голикова на время заседания фракции «Единой России» заявила, что гражданам, по которым в базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год. По ее словам, тем, кто имеет антитела, но ПЦР у них отсутствует, будут выдавать сертификат на полгода.

Кроме того, вице-премьер заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить COVID-сертификат после сдачи анализа на антитела. Она отметила, что получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в понедельник в беседе с «Известиями» поддержал данную инициативу, отметив, что не все перенесшие коронавирус обращались к врачам, а у многих заболевание проходит бессимптомно либо с минимальными признаками. При этом такие граждане, как подчеркнул Огуль, также имеют право получить сертификат и QR-код.

В то же время Огуль отметил, что вопрос об оплате данных тестов пока остается открытым. Ссылаясь на заявление Голиковой, он указал, что решение этого вопроса передадут регионам.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.