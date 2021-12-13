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Хабиб Нурмагомедов создал футбольное агентство

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Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов создал футбольное агентство. Об этом он сам 13 декабря сообщил на пресс-конференции.

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«Мы будем развиваться в футбольном направлении. В России планируем открыть школы совместно с [тренером Кларенсом] Зеедорфом. Eagles sports management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов. У нас еще идет работа, будем вести футболистов, молодых ребят с детства. Если в 15–16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать в другие лиги, это ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты», — рассказал Нурмагомедов.

Ранее в тот же день он заявил, что серьезно поговорил с братом, профессиональным бойцом ММА Усманом Нурмагомедовым после инцидента в аэропорту Дагестана. Он подчеркнул, что «не лез» и «никого не просил», а также добавил, что «каждый должен отвечать за свои поступки».

Инцидент произошел 11 ноября на КПП махачкалинского аэропорта. По версии следствия, Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов спешили на рейс и хотели проникнуть в зону аэропорта, где запрещено движение частных автомобилей. В результате мужчины сбили полицейского, но при этом продолжили движение и, выйдя из машины, побежали на самолет. Полицейский получил травму головы.

В московском аэропорту Шереметьево Нурмагомедова и Идрисова задержали и под конвоем перевезли в Махачкалу. 21 ноября стало известно, что Идрисова, управлявшего автомобилем во время инцидента, арестовали на полтора месяца. Нурмагомедов признан свидетелем по делу, в отношении него мера пресечения не избиралась.

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