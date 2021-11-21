Приятеля брата Нурмагомедова арестовали по делу о наезде на полицейского

Камала Идрисова, находившегося за рулем в машине с двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усманом, арестовали на полтора месяца по делу о наезде на сотрудника полиции в Дагестане. Заседание Советского районного суда Махачкалы состоялось в воскресенье, 21 ноября.

Сам Нурмагомедов признан свидетелем по делу, в его отношении мера пресечения не избиралась.

Инцидент произошел 11 ноября на КПП махачкалинского аэропорта. Усман Нурмагомедов вместе с Камалом Идрисовым спешил на рейс и хотел проникнуть в зону, где запрещено движение частных авто. В результате мужчины сбили полицейского на автомобиле, после чего побежали на самолет. По предварительной информации, за рулем находился не Нурмагомедов, а Идрисов.

Позже в Сети появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД пытается остановить машину, в которой, вероятно, находится брат спортсмена со своим приятелем. Однако водитель продолжил движение и осуществил наезд.

Полицейский получил травму головы, также у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Новость дополняется