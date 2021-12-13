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Нурмагомедов рассказал о серьезном разговоре с братом после задержания

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов 13 декабря заявил, что серьезно поговорил с братом, профессиональным бойцом ММА Усманом Нурмагомедовым после инцидента в аэропорту Дагестана.

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«Разговоры с братом были и есть. Разбирался СК [Следственный комитет], я не лез, никого не просил. Каждый должен отвечать за свои поступки, будь то Хабиб, или [сидящий рядом] Никита Нагорный, или Усман», — сказал спортсмен журналистам на пресс-конференции.

Инцидент произошел 11 ноября на КПП махачкалинского аэропорта. По версии следствия, Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов спешили на рейс и хотели проникнуть в зону аэропорта, где запрещено движение частных автомобилей. В результате мужчины сбили полицейского, но при этом продолжили движение и, выйдя из машины, побежали на самолет.

Полицейский получил травму головы.

В московском аэропорту Шереметьево Нурмагомедова и Идрисова задержали и под конвоем перевезли в Махачкалу. 21 ноября стало известно, что Идрисова, управлявшего автомобилем во время инцидента, арестовали на полтора месяца.

Нурмагомедов признан свидетелем по делу, в его отношении мера пресечения не избиралась.

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