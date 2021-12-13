Бывший ученик православной гимназии в Серпухове пытался совершить самоубийство
Бывший ученик православной гимназии в Серпухове попытался совершить самоубийство общеопасным способом. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
«Сегодня около 08.30 утра 18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом», — сказала она журналистам.
В результате, уточнила она, он получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу.
Кроме того, она отметила, что при обыске места жительства нападавшего следователи изъяли предметы и вещества, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.
«По изъятым предметам и веществам будут назначены соответствующие экспертизы», — уточнила она.
Врадий добавила, что ни один ученик гимназии в Серпухове тяжело не пострадал. Один учащийся был госпитализирован, остальных детей доставили в медицинское учреждение для осмотра
Инцидент произошел в Серпухове на улице Октябрьской ранее в этот день. По данным ГУ МВД по Подмосковью, 18-летний выпускник православной гимназии устроил взрыв в монастыре. В результате взрыва пострадали 13 человек.
Благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан сообщил, что молодой человек, устроивший взрыв, погиб, однако позже Врадий заявила, что молодой человек выжил и находится в реанимации.
Как рассказал его тренер Фил Савостин, юноша раньше занимался спортом и выступал на соревнованиях по уличному воркауту, однако был вынужден бросить, когда переехал от бабушки к матери. По словам Савостина, молодой человек помимо прочего страдал от тяжелого заболевания: у него были проблемы с щитовидной железой.
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ на территории монастыря в Серпухове. На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа.