Несмотря на усилия США и примкнувших к ним стран, КНР настаивает, что дипломатический бойкот не нанесет ущерба проведению Олимпийских игр. Правдоподобность этого тезиса подкрепляется тем, что даже среди западных государств нет единой позиции по вопросу присоединения к дипломатическому протесту. Официально участие спортсменов в соревнованиях по-прежнему поддерживается правительствами, а сам бойкот остается строго в политической плоскости. Однако всё не так однозначно: в условиях разворачивающегося противостояния с США могут возрастать и репутационные издержки Китая.

Олимпийское обострение

В начале 1970-х годов, в период «пинг-понговой дипломатии» спорт помог США и КНР наладить отношения. Теперь же ситуация скорее противоположная: 6 декабря Вашингтон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр. При этом, по словам высокопоставленного китайского дипломата Лю Пэнъюя, американских политиков даже не приглашали на Игры. Тем не менее ситуация не выглядит такой уж случайностью: накал страстей по политическим вопросам в преддверии проведения Олимпиад стал традицией. С этим, например, сталкивалась и Россия перед недавними Играми в Сочи и чемпионатом мира по футболу.

Пекин получал похожий опыт в 2008 году перед летними Олимпийскими играми в Пекине. Роднит обе Олимпиады не только город проведения, но и неизменное использование риторики о правах человека в качестве инструмента дипломатического давления. Так, во время передачи олимпийского огня в различных городах мира (например, в Лондоне и Париже) разворачивались протестные акции в защиту прав человека в Тибете.

Тогда Китай сводил всё к тезису о том, что политические дискуссии не повлияют на успешность проведения Олимпийских игр. Его же он использует и сейчас, однако есть существенная разница: КНР находится в ситуации обостряющегося соперничества с США, да и политический вес страны заметно изменился. Поэтому, если в 2008-м, когда обсуждалась возможность введения бойкота против Поднебесной, США выступали против такой меры, то в конце 2021 года они выступили уже ее инициаторами.

Зачем нужен бойкот

Если говорить о целях бойкота, можно выделить три основных направления: сдерживание Китая, влияние на международный имидж КНР и решение внутриполитических задач в США. Что касается сдерживания, то данная линия приобретает всё более четкие очертания со времени начала торговой войны в 2018 году. Для этого и используются такие инструменты, как санкции и риторика о правах человека. В противовес Китай акцентирует внимание на необходимости международного сотрудничества, сохранения своей независимости и территориальной целостности. В целом соперничество КНР и США построено практически на одних и тех же сюжетах: Тибет, Тайвань, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Гонконг, Южно-Китайское море.

Оппоненты часто упрекают КНР в создании долговых ловушек, жесткой политической риторике и стремлении цензурировать контент о Китае в других странах — например, в рамках реализации «Инициативы пояса и пути». В этом смысле Олимпийские игры, которые по большей части воспринимаются международным сообществом позитивно, могли бы отразиться на имидже КНР в лучшую сторону. И для США такая возможность, особенно на фоне успешной борьбы Пекина с коронавирусом, вряд ли выглядит желательной. К тому же фокус на Китае позволяет отвлечь внимание от многочисленных внутренних проблем США, в том числе связанных с социально-экономическими последствиями пандемии.

С одной стороны, в пользу Пекина по-прежнему говорит многое. Сама инициация бойкота под предлогом защиты прав человека не выглядит ни новой, ни убедительной, учитывая, что эта проблема обсуждалась и существовала задолго до начала подготовки Олимпийских игр. Более того, сами инициаторы делают акцент на том, что дипломатические сюжеты не должны мешать спортивным, что также позволяет сохранить статус-кво.

Усиливает позиции Пекина и отсутствие единой позиции среди западных стран по поводу бойкота: даже ближайшие союзники США поддержали бойкот не сразу, а в течение нескольких последующих дней. Новое правительство Германии во главе с Олафом Шольцем высказалось достаточно сдержанно. Эммануэль Макрон также объявил, что у Франции нет планов по присоединению к бойкоту. В то же время формально США удалось получить поддержку своей позиции от Международного олимпийского комитета, который подчеркнул, что США имеют право на такое решение. Также в поддержку бойкота выступила вице-председатель Европарламента Никола Бир.

Москва высказалась резко против использования спортивных состязаний для решения политических задач. Скорее всего, Пекин сможет рассчитывать на такую солидарность и в будущем. Россия как никто другой знает, что такое повышенное давление в преддверии крупных международных соревнований, к тому же она неоднократно сталкивалась с давлением на своих спортсменов на международных состязаниях.

Одновременно с этим говорить о том, что никаких имиджевых рисков для Китая не будет, тоже не совсем корректно. Во-первых, возникают сложности, связанные с дальнейшей эскалацией китайско-американских отношений. Это чревато возможными мерами не только дипломатического, но и экономического характера, а также продолжением негативной медийной кампании против Китая. Во-вторых, внутри китайского общества существует запрос на сильную линию государства и способность противостоять американскому давлению, учитывая внутренние кризисные явления — например, в сфере экономики и энергетики. В-третьих, общая напряженная атмосфера способствует возникновению допинговых скандалов и других инцидентов на Олимпийских играх, которые могут отразиться на общем впечатлении от мероприятия.

Чего ждать от Китая

Если дипломатическая линия США в общем-то достаточно ясна, то китайский ответ пока остается явлением более загадочным. Тут важно принимать во внимание не только непосредственно контекст Олимпийских игр, но и более широкие процессы, в том числе появление новых многосторонних площадок, направленных на сдерживание Китая (вроде AUKUS).

Несмотря на растущую напряженность, в плане реагирования Китай в основном ограничивается политической риторикой. Но здесь привлекает внимание еще один сюжет: КНР всё чаще точечно задействует меры экономического принуждения. Один из свежих кейсов — введение экстерриториальных санкций против Литвы.

C США Китай вступает в прямую санкционную конфронтацию заметно реже, но исключать этого нельзя: уже были случаи использования экономических мер против американских компаний. К тому же к олимпийскому бойкоту присоединились другие международные игроки — та же Австралия, против которой, как известно, Китай активно использовал серьезные меры экономического давления, после того как страна поддержала расследование происхождения коронавируса.

Проведение международного мероприятия в условиях политики нулевой терпимости к коронавирусу само по себе является большим вызовом для Китая. Как отмечают многие эксперты, авторитет Си Цзиньпина во многом выстроен на победе над эпидемией. Рост международного давления отнюдь не будет упрощать эту задачу. Поэтому можно предположить, что если давление на Пекин будет нарастать, то он будет вынужден занимать всё более жесткую позицию и предпринимать более осязаемые шаги для отстаивания своих интересов. Как и всегда по принципиальным для него вопросам.

Автор — эксперт «Валдая», заместитель заведующего Азиатско-тихоокеанским сектором ЦКЕМИ, академический руководитель образовательной программы «Международные отношения» НИУ ВШЭ

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