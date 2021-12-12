Названы популярные схемы обмана с застрахованными авто в России

Названы самые популярные схемы обмана страховщиков. Лидерами стали угоны под видом аренды машины. В корыстных целях мошенники используют автомобили-двойники, сообщает телеканал «Известия». На осмотр в компанию представляют средство с перебитыми номерами. Часто злоумышленники используют постановочные ДТП с грузовиками. Страховщики разоблачили мужчину, попавшего на машине в 168 аварий. За четыре года владелец подал десятки исков к компаниям. Для организации аварий водитель выбирал фуры.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.