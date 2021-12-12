В Кремле прокомментировали возможные санкции против России

Введение Вашингтоном санкций против России будет наносить вред США, заявил 12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому - невозможно. Это все понимают в мире», — отметил Песков.

Минторг США внес Московский физико-технический институт (МФТИ) в конце ноября в список юридических лиц, подпадающих под американские экспортные ограничения. В администрации Соединенных Штатов пояснили, что речь также идет и о 26 других компаниях, который якобы угрожают национальной безопасности страны.

Президент РФ Владимир Путин отметил 8 декабря, что заявления Вашингтона о том, что ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности Соединенных Штатов, являются попыткой сдержать развитие России. Также Путин отметил, что санкции — вещь не новая, они принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают.

В тот же день американский лидер Джо Байден рассказал, что в ходе онлайн-саммита с Путиным 8 декабря о готовности американской администрации ввести суровые экономические санкции в случае «вторжения РФ на Украину».

Как указывал Песков ранее, в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну.

Ранее, 25 ноября, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что администрация Соединенных Штатов продолжает деструктивную линию на разрушение связей в областях, которые к политике не имеют никакого отношения. Антонов также обратил внимание на то, что каждые новые рестрикции — это упущенная возможность для нормализации двусторонних связей.

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