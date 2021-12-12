Иммунолог оценил вероятность привитого стать переносчиком COVID-19

Вакцинированный от COVID-19 может заразить другого человека, но вероятность этого крайне мала, считает врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Невакцинированный человек может и сам заразиться коронавирусом, и потом заразить еще десять человек. Вакцинированный тоже может заразиться, но этот риск намного меньше. Он тоже может заразить других людей, но это будет один случай из ста», — сказал врач-иммунолог в интервью радио Sputnik 12 декабря.

При этом он добавил, что вакцинация не может гарантировать на 100%, что человек не станет носителем SARS-CoV-2.

Как объяснил врач, причина низкого процента продаваемости коронавируса от вакцинированного другим людям в том, что человек с прививкой не способен создать вокруг себя «заражающее облако».

«Вакцинированные люди не могут создавать заражающее облако вирусов. Надо понимать, что заражаются не одним вирусом, а большим их количеством, высокой вирусной дозой», — уточнил эксперт.

По его словам, вакцинированный носитель вируса не такой заразный, как непривитый.

«Для него опасность заразить окружающих в сто или даже в тысячу раз меньше», — уверен Жемчугов.

Ранее, 8 ноября, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что вакцинированные от COVID-19 люди являются конечным звеном для вируса и предотвращают его дальнейшую мутацию. Он отметил, что в случае когда привитый человек заболевает, он выделяет меньшее количество вируса.

5 ноября заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что заболевшие вакцинированные пациенты могут выделять вирус и передавать его, но у привитых количество выделяемого возбудителя и времени его выделения намного меньше, чем у непривитых.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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