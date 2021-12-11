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ЦСКА объявил о компенсациях болельщикам за матчи с «Зенитом» и «Арсеналом»

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Футбольный клуб ЦСКА произведет компенсации болельщикам по итогам матчей «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) с «Зенитом» и «Арсеналом». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 11 декабря на сайте команды.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) двумя днями ранее наказал ЦСКА за необеспечение безопасности во время матча с «Зенитом» 28 ноября, когда после окончания встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков файеров. В КДК пояснили, что футбольный клуб закроет трибуны А на два домашних матча, а также выплатит назначенные штрафы.

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«Мы не можем оставить ситуацию, произошедшую на последних домашних матчах с «Зенитом» и «Арсеналом», без внимания и просим болельщиков принять наши извинения и ознакомиться с предусмотренной компенсацией», — указано в заявлении ЦСКА.

Так, посетители секторов 203–206 трибуны А на матче ЦСКА–«Зенит» получат сертификат на 2 тыс. рублей в официальный магазин красно-синих. Кроме того, для них предусмотрена скидка 12% на следующий сезон.

При этом для тех, кто владеет абонементом, но не попал на матч ЦСКА–«Арсенал», предусмотрен возврат денежных средств, эквивалентный стоимости посещения этой игры либо скидка 7% на абонемент следующего сезона, что превышает стоимость посещения матча.

Детальная информация по получению компенсации будет представлена в ближайшее время, указали в ЦСКА.

Матч красно-синих с тульским «Арсеналом» в рамках 18-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» состоялся 11 декабря. Победу ЦСКА принес дубль Антона Заболотного (2:0).

После мачта ЦСКА–«Зенит», когда болельщики красно-синих зажгли файеры, были произведены задержания, составлен 51 протокол об административных правонарушениях, не менее 25 болельщикам может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России

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