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Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Арсеналом»

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Футбольный клуб ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в мачте 18-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Победу красно-синим принес дубль Антона Заболотного, сообщает 11 декабря «Спорт-Экспресс».

Счет встречи, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», Заболотный открыл на 33-й минуте. После чего на 76-й минуте матча он же реализовал пенальти, который сам и заработал. Таким образом, футболист принес своей команде два очка, определивших исход встречи.

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В настоящий момент ЦСКА набирает 30 очков и поднимается на третье место в турнирной таблице. «Арсенал» отличился 19 баллами и расположился на 11-й позиции.

Ранее, 9 декабря, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал ЦСКА за необеспечение безопасности во время матча с «Зенитом» 28 ноября, когда после окончания встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков файеров. После инцидента были произведены задержания. В КДК пояснили, что футбольный клуб закроет трибуны А на два домашних матча, а также выплатит назначенные штрафы.

По итогу задержаний был составлен 51 протокол об административных правонарушениях, не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

В свою очередь, руководство клуба осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать, и пообещало оказать юридическую поддержку своим фанатам.

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