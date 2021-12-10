Игра за лидерство: чего ожидать от 18-го тура РПЛ

Предстоящий 18-й тур чемпионата России по футболу станет последним для наших команд в 2021 году. Но напоследок болельщики смогут наблюдать продолжение главного противостояния сезона. 12 декабря идущее вторым московское «Динамо» примет на своем поле лидирующий в турнирной таблице петербургский «Зенит». В случае победы подопечные Сандро Шварца сбросят с вершины клуб из северной столицы и уйдут на перерыв на первом месте.

Борьба за чемпионство

В октябре прошлого года Сандро Шварц возглавил динамовцев и уже тогда радовал болельщиков красивой игрой. Но бело-голубых постоянно губили ошибки в обороне и слабая реализация моментов, в результате чего они на ровном месте растеряли немало очков и не попали в еврокубки, закончив весной чемпионат на седьмом месте.

В нынешнем розыгрыше эти проблемы поначалу тоже сказывались. Выиграв три стартовых матча, «Динамо» не смогло победить в дерби с «Локомотивом» в конце лета (1:1), упустив множество голевых моментов. В сентябре команда проиграла дома «Нижнему Новгороду» (1:2) и «Крыльям Советов» (0:1). При этом всякий раз, когда «Зенит» допускал осечки и давал шанс себя догнать, «Динамо» опускалось в турнирной таблице. Так, в октябрьском дерби со «Спартаком» команда Шварца почти до конца встречи вела 2:0, но позволила красно-белым свести матч к ничьей (2:2).

Клуб «Динамо» мог догнать петербуржцев в конце октября, если бы победил «Зенит» на выездной встрече, но игра закончилась со счетом 4:1. Однако в ноябре москвичи выдали победную серию в четыре матча.

«Зенит» тем временем дважды терял очки с командами из нижней части турнирной таблицы. Подопечные Сергея Семака сыграли в гостях вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0), а еще не смогли дома обыграть «Ростов» (2:2). Сейчас они опережают «Динамо» всего на два балла. Хотя еще месяц назад «Зенит» казался недосягаемым.

— Кроме «Динамо» кому-то еще сложно будет бороться за чемпионство, — поделился мнением с «Известиями» бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов. — ЦСКА лихорадит, «Локомотив» лихорадит, «Краснодар» тоже. «Спартак» далеко. Только у «Динамо» есть шансы. Их ближайший матч с «Зенитом» будет одним из ключевых во всем сезоне. Если «Зенит» обыграет «Динамо», то будет сложнее его догнать. Если победит «Динамо», борьба за чемпионство обострится до предела.

В воскресном матче с «Уфой» (2:0) у «Динамо» травму получил полузащитник Себастьян Шиманьски, покинувший поле в результате грубого фола Вячеслава Кротова, которого в четверг КДК РФС дисквалифицировал за это нарушение на три матча. Пока неясно, сможет ли поляк сыграть в воскресенье.

«Зенит» 8 декабря играл дома в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов с действующим победителем турнира лондонским «Челси», добившись ничьей 3:3. Не исключено, что усталость после этой встречи скажется в игре против «Динамо». К тому же повреждения в матче с английским клубом получили нападающий Сердар Азмун и полузащитник Вендел. Не факт, что они сыграют на «ВТБ Арене». Также из-за дисквалификации матч пропустит центральный защитник Ярослав Ракицкий. Зато в состав вернется его коллега по амплуа Дмитрий Чистяков, из-за дисквалификации не игравший против «Челси».

— Если команда Шварца сможет обыграть «Зенит» или хотя бы сыграть с ним вничью, чемпионская гонка весной обещает быть очень острой, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Мне кажется, что сейчас бело-голубые лучше готовы к противостоянию с петербуржцами, чем в прошлый раз, когда тоже неплохо выглядели, но из-за ошибок в обороне и недостаточной реализации моментов проиграли 1:4. Сейчас «Динамо» гораздо более уверенно идет по дистанции, а «Зенит» еще отыграл непростой матч с «Челси», возможно, потерял из-за травм Азмуна и Вендела, что увеличивает шансы динамовцев на успех.

Три, четыре

Матч «Динамо» – «Зенит» уводит в тень остальные встречи тура. Но и среди них есть интересные. Например, игра «Сочи» – «Спартак». 13 декабря она закроет для России футбольный 2021 год.

«Сочи» ведет активную борьбу за медали. Сейчас у него спад — три матча подряд без побед. Но выездную ничью с непроигрывающим уже месяц «Уралом» (1:1) можно занести в актив, так как ее подопечные Владимира Федотова заканчивали в меньшинстве. А домашние поражения от «Рубина» (1:2) и «Краснодара» (1:2) выглядят не очень логичными, так как по игре сочинцы смотрелись не хуже.

Сейчас они четвертые, но уступают третью строчку «Краснодару» только по дополнительным показателям при равенстве очков. «Спартак» уступает им пять очков и расположился на девятом месте. Но в случае победы над «Сочи» подберется вплотную к зоне еврокубков.

Скорее всего, этот матч станет последним на посту главного тренера для Руя Витории. Португалец провалил первую треть сезона, но это можно было списать на нервозную обстановку внутри и вокруг клуба, спровоцированную публичной критикой в адрес специалиста со стороны бывшего члена совета директоров «Спартака», жены владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой.

А сам Витория вопреки этим обстоятельствам сумел вывести «Спартак» в плей-офф Лиги Европы, став первым в непростой группе с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией». Матч с последней на выезде в Варшаве завершился решающей победой красно-белых.

— У «Сочи» сейчас спад, но играли они неплохо в последних встречах, — заявил «Известиям» бывший полузащитник сочинской «Жемчужины» и «Спартака» Максим Деменко. — У них есть выстроенная система игры, но нет результата, поэтому образовалась яма, из-за которой выпали из тройки, хотя еще недавно шли на втором месте. Но на «Спартак» настраиваться команде не надо, так что будет боевой матч. И многое зависит от того, как на красно-белых скажется встреча в Варшаве. Что касается Руя Витории, то пока неизвестно, какова его судьба. Всё равно окончательное решение за Федуном.

Зона вылета

Домашний матч «Локомотива» с «Уфой» 12 декабря — последний шанс для идущего шестым клуба не свалиться в середину таблицы.

Многообещающие дорогие летние трансферы и приход немецкой группы менеджеров и тренеров в «Локо» пока не только не оправдывают себя, но и приводят к ухудшениям результатов. Особенно кризис стал очевиден к концу года. «Локо» проиграл три последних матча чемпионата России, причём не самым сильным командам — дома «Ахмату» (1:2), в гостях «Арсеналу» (1:3) и дома «Уралу» (0:1). Ситуация усугубилась уходом идеолога этого проекта, директора по спорту и развитию Ральфа Рангника, проработавшего в рядах красно-зеленых полгода. Он стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Уфа» же угодила в зону вылета и сейчас идет на предпоследнем месте. Много очков команда теряла из-за слабой реализации моментов и пропущенных голах в концовках встреч. И сейчас они, вероятно, попытаются уйти на перерыв вне зоны вылета.

— С «Локомотивом» будет другая игра, чем в последнем матче с «Динамо», — сказал «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Мы играли вдевятером после двух удалений. И самое главное, что наша команда не развалилась. В целом мне нравится та игра, которую ставит наш тренер. Будем продолжать придерживаться этой линии и верим, что позитивный результат придет.

Также в предстоящем туре пройдет еще пять матчей. 11 декабря самарские «Крылья Советов» примут казанский «Рубин», московский ЦСКА сыграет дома с тульским «Арсеналом», а «Ростов» сойдется в родных стенах с екатеринбургским «Уралом». 12 декабря грозненскому «Ахмату» предстоит домашний матч с «Химками», а в гости к «Краснодару» приедет «Нижний Новгород».