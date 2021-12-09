Разыграли до Вернера: дубль немца не помог «Челси» победить «Зенит»

Футболисты петербургского «Зенита» на мажорной ноте попрощались с нынешним розыгрышем Лиги чемпионов. В последнем туре группового этапа 8 декабря сине-бело-голубые сыграли вничью с действующим победителем турнира лондонским «Челси» со счетом 3:3. Подопечные Сергея Семака сумели проявить волю, дважды проигрывая по ходу матча — сначала после быстрого гола Тимо Вернера, а затем после его же забитого мяча в концовке, на который уже на последней минуте дальним ударом ответил Магомед Оздоев.

Мотивы «Челси»

Для «Зенита» этот матч не имел турнирного значения. Команда уже лишилась шансов на первые два места в группе и выход в плей-офф Лиги чемпионов: «Челси» и туринский «Ювентус» остались недосягаемыми. Но и третьему месту питерцев ничто не угрожало: шведский «Мальмё» уже не мог догнать российский клуб. А значит, коллектив из Северной столицы прошел в 1/16 финала Лиги Европы.

Для «Челси» матч имел турнирное значение, так как английская команда еще боролась с «Юве» за первое место в группе, которое могло дать соперника попроще в 1/8 финала. Тем не менее главный тренер лондонцев Томас Тухель провел ротацию состава, посадив на скамейку запасных часть основы.

Обе команды на прошлой неделе усложнили свои позиции в национальных чемпионатах. «Челси» в Английской премьер-лиге в субботу проиграл лондонское дерби «Вест Хэм Юнайтед» (2:3) и упустил лидерство, отставая теперь на два очка от «Манчестер Сити» и на одно от «Ливерпуля». В субботу ему принимать дома «Лидс Юнайтед».

«Зенит» пока удерживает первое место в чемпионате России, сыграв дома вничью с «Ростовом» (2:2). Это позволило приблизиться к питерцам московскому «Динамо», которое отстает теперь на два очка. В воскресенье динамовцы сыграют на своем поле с «Зенитом» и в случае победы подвинут его с вершины на зимний перерыв.

Дела вратарские

Уже в начале матча немецкий нападающий Тимо Вернер открыл счет, попав с метра в пустые ворота, когда после углового мяч отскочил от спины Сердара Азмуна. Сергей Семак перестроился со схемы в три центральных защитника на схему в два. Неизвестно, связано ли это было с дисквалификацией Дмитрия Чистякова или чем-то еще, но перед вратарем Михаилом Кержаковым вышли в центре обороны только Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен.

По флангам защиты расположились Вячеслав Караваев справа и Дуглас дос Сантос слева. Опорного полузащитника играл Вильмар Барриос, в центре полузащиты — Далер Кузяев и Вендел, атакующих инсайдов исполняли Малком и Клаудиньо, выдвинутым нападающим был Сердар Азмун.

Это привело к тому, что «Зенит», в отличие от других матчей в турнире, не боялся бороться идти вперед. Правда, сначала Вернер едва не удвоил преимущество гостей, но при его выходе один на один питерцев спас Кержаков. К середине первого тайма команда Семака начала захватывать инициативу, вести 58% на 42% по владению мячом, а затем едва не сравняла счет, когда после разрезающей передачи Клаудиньо Малком вышел один на один с Кепой Аррисабалагой, но не смог переиграть испанского вратаря.

Но ближе к перерыву другая бразильская связка сработала успешно. Тот же Клаудиньо после навеса Дугласа головой отправил мяч в ворота. А через три минуты Малком вывел один на один с Кепой Азмуна, который обвел голкипера и попал в пустые ворота. Перед самым концом тайма иранец едва не удвоил преимущество «Зенита», но вратарь вытащил мяч из-за угла после удара форварда хозяев.

Магомед вернулся

В начале второй половины встречи из-за травмы пришлось менять Вендела — вместо него вышел Андрей Мостовой. Команды создали по моменту. Сначала Кепа вновь спас после удара Малкома. А Кержаков достал мяч из-под перекладины после дальнего выстрела Росса Баркли. Но на 63-й минуте «Челси» сравнял. Вернер сыграл в стенку с Баркли, вышел один на один с Кержаковым и отпасовал на Ромелу Лукаку, который попал в пустые ворота.

Семак решил усилить среднюю линию и снял с игры Ракицкого, выпустив Данила Кругового. Вскоре Азмун едва не забил, но его удар головой в упор невероятным образом вытащил Кепа. Вскоре Сердар получил повреждение. Он продолжил игру, но через пять минут был всё же заменен на Артема Дзюбу. В этот же момент Магомед Оздоев вышел вместо Кузяева, а Александр Ерохин — вместо Малкома.

Поначалу это только ухудшило игру «Зениту», который прижался к своим воротам, и на 85-й минуте Вернер сделал дубль, обыграв Кругового и пробив без шансов для Кержакова. Тем не менее последнее слово осталось за хозяевами. За несколько секунд до финального свистка после скидки Дзюбы Оздоев мощным дальним ударом спас матч. А ведь Магомед лишь недавно стал выходить на поле после летней травмы крестообразных связок.

— То, что матч игрался до последней минуты, оставило очень хорошее впечатление, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — И сама игра, и количество забитых мячей. Может быть, мы получили чувство неудовлетворения от того, что «Зенит» закончил выступление в Лиге чемпионов, не решил максимальную задачу, стоявшую перед ним, — выход из группы, и удовлетворился выполнением минимальной задачей занять третье место и попасть в Лигу Европы. Но мне кажется, качество игры против «Челси» в ничего не решавшем матче было хорошим. Возможно, отсутствие чрезмерной ответственности позволило раскрыть потенциал игроков «Зенита» и самой команде смотреться убедительно и конкурентоспособно.

В параллельном матче группы «Ювентус» обыграл дома «Мальмё» со счетом 1:0. Эта победа позволила итальянскому клубу опередить «Челси» и занять итоговое первое место.