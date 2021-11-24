«Мальмё» ли что: «Зенит» вымучил ничью в Швеции

Футболисты петербургского «Зенита» добыли выездную ничью в матче предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальмё» (1:1). Они лишились шансов на выход в плей-офф этого турнира, но обеспечили себе третье место, дающее право в следующем году сыграть в Лиге Европы.

Однако, качество игры питерцев на Скандинавском полуострове вызвало большие вопросы. Они провалили первый тайм, не намного лучше играли во втором, но получили две возможности пробить пенальти, одна из которых в концовке встречи все же была реализована.

Накануне игры ещё сохранялись теоретические шансы побороться за продолжение выступления в Лиге чемпионов и выход в 1/8 финала. Для этого нужно было не только побеждать «Мальмё», но и надеяться, что лондонский «Челси» проиграет дома туринскому «Ювентусу». Тем не менее, английский клуб повёл в счёте уже в середине первого тайма, а в итоге разгромил итальянский коллектив со счётом 4:0, сравнявшись с ним по очкам и выйдя вперёд по личным встречам.

Два этих топ-клуба идут дальше. Борьба с ними изначально казалось нереальной для «Зенита», но минимальные поражения от «Челси» в гостях (0:1) и от «Ювентуса» дома (0:1) дали зрителям иллюзии, что подопечные Сергея Семака смогут зацепиться за очки в матчах с ними. Но ещё в начале ноября этот оптимизм улетучился, когда питерцы без особых надежд проиграли «Юве» в гостях (2:4).

При этом в борьбе с «Мальмё» за третью строчку и выход в Лигу Европы «Зенит» изначально считался фаворитом, что и подтвердил в первой игре, когда дома разгромил шведский коллектив со счётом 4:0. Для Семака это противостояние было особенным. При нём клуб ещё ни разу не занимал на групповом этапе Лиги чемпионов место выше четвёртого - последнего.

И сейчас была надежда, что хотя бы в плей-офф Лиги Европы «Зениту» удастся попасть. Для этих целей достаточно было даже не проиграть со слишком крупным счётом, но цель ставилась - увезти из Швеции три очка. Однако первый тайм оказался вчистую провален. Команда почти ничего не создала у чужих ворот, а на 28-й минуте пропустила от Серёна Рикса. К счастью, на большее хозяев до перерыва не хватило.

После второго тайма «Зенит» получил шанс сравнять счёт, когда вратарь «Мальмё» Йохан Далин сбил вышедшего один на один Вендела. Но Артём Дзюба пробил несильно по центру, и голкипер спас свою команду. Гости атаковали гораздо активнее, чем прежде, но почти без опасности для противника. А на 86-й минуте ко всем проблемам питерцев добавилось удаление с поля Дмитрия Чистякова за вторую жёлтую карточку.

Казалось, игра на этом закончена, но в компенсированное время Дзюба заработал второй пенальти и в этот раз уже не стал бить сам, оставив это право Ярославу Ракицкому, который переиграл вратаря и спас свою команду от позора.

— Первый тайм не удался, а во втором «Зенит», надо отдать ему должное, прибавил, — заявил «Известиям» бывший капитан питерцев Владислав Радимов. — Удалось заработать два пенальти, один из которых реализован. Хорошо, что вышли в евровесну. Устроило ли меня качество игры команды? Главное, чтобы оно устроило Семака. В принципе, ничья по игре. То, чего «Зенит» хотел, он добился. Это Лига чемпионов, «Мальмё» был хозяином и хотел выиграть дома. Он старался и добился логичного результата. Теперь ждём выступления «Зенита» в плей-офф Лиги Европы. Его перспективы зависят от того, кто выйдет в эту стадию. «Зенит» всегда должен ставить максимальные цели, тем более, он уже выигрывал Кубок УЕФА в 2008 году. И подбор футболистов соответствует тому, чтобы бороться за самые высокие места.

Заключительный матч в Лиге чемпионов этого сезона «Зенит» проведёт 8 декабря дома с «Челси». В Лиге Европы он стартует с 1/16 финала, матчи которого пройдут в феврале.