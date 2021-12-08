Занять свои места: смогут ли красно-белые выйти из группы ЛЕ

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» 8 декабря примет «Челси» в Санкт-Петербурге. На первый взгляд, командам уже ничего не нужно: «Зенит» железно третий, а «Челси» уже в плей-офф. Однако лондонцам важно сохранить за собой первое место, а для этого нужно побеждать, так как в параллельном матче «Ювентус» почти наверняка расправится дома с «Мальмё». Петербургский клуб также намерен хлопнуть дверью и порадовать своих болельщиков красивой игрой против действующего победителя турнира. В Лиге Европы «Спартак» борется за выход из группы, а «Локомотив» теоретически может подняться на третье место, которое дает право сыграть в новом турнире УЕФА — Лиге конференций.

Репетиция финала

Футболисты «Челси» приехали в Санкт-Петербург мотивированными. Англичанам нужно превзойти «Ювентус», у которого тоже 12 очков, но туринцы уступают из-за результатов личных встреч. По сути в группе идет борьба только за первое место, чтобы получить лучший жребий в плей-офф. Что до «Зенита», то питерцы могут закончить участие в турнире на мажорной ноте: очки в рейтинге коэффициентов УЕФА России точно не помешают и, конечно, нужно пытаться одержать победу при своих трибунах. Тем более что у «Челси» есть кадровые проблемы: не сыграют Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Кай Хаверц и Маркос Алонсо.

Капитан «Зенита» Деян Ловрен также отметил, что питерцам нужно выиграть, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Особенно это важно перед выходом в плей-офф Лиги Европы, где сильный состав участников.

— В Санкт-Петербурге приличный минус? Англичане — не такая команда, которая зависит от погоды: они могут играть как в снег, так и в дождь, — отметил в беседе с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Здесь всё будет зависеть от желания игроков «Зенита» показать себя перед своими фанатами. Мне кажется, питерцы в этой встрече не проиграют.

Другое мнение высказал экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

— Здесь без вариантов победа «Челси», — сказал он «Известиям». — Английская команда сильнее на всех позициях. «Зениту» надо выдать матч жизни, чтобы сыграть вничью, но исходя из турнирной таблицы, питерцам этого не надо.

А ведь на «Газпром Арене» состоится своеобразная репетиция финала Лиги чемпионов, который пройдет в Северной столице 28 мая 2022 года. Действующий чемпион турнира протестирует готовность арены к грандиозному событию.

Минимальные шансы

Для «Локомотива» заключительный матч группового этапа Лиги Европы станет решающим в борьбе за третье место и выход в Лигу конференций. Шансов на плей-офф ЛЕ у московской команды нет. «Локомотив» занимает последнее место в группе, отставая от «Марселя» на два очка. Чтобы обойти французов, железнодорожникам нужна только победа. Команда Маркуса Гисдоля проиграла четыре матча подряд, побед не знает уже в шести встречах кряду и обыграть «Марсель» в гостях с такой неудачной серией — это будет большой удачей.

У французской команды сезон тоже пока складывается неудачно, и последний матч в чемпионате Франции «Марсель» проиграл «Бресту» (1:2). Это вообще было первое домашнее поражение команды в сезоне, а в семи последних матчах «Марсель» выиграл лишь дважды.

— «Марсель» на домашнем «Велодроме» — это крайне тяжелый случай, — считает Андрей Червиченко. — У «Локомотива» в этой игре, на мой взгляд, шансов вообще нет. «Марсель» выиграет в два-три мяча в этой игре.

Обновленный «Локо» со всеми своими кадровыми и игровыми проблемами вполне может закончить еврокубковую кампанию матчем в Марселе. Шансов на победу и попадание в Лигу конференций у команды очень мало, добавил эксперт.

— В этой игре я вижу победу «Марселя» со счетом 2:0, — резюмировал Владимир Пономарев. — У «Локомотива» ничего не ладится под руководством немецкого тренера, команда очень сырая.

Обыграть тонущую «Легию»

А вот у «Спартака» шансы есть не только на выход в Лигу конференций, но даже на плей-офф Лиги Европы. В последнем туре красно-белые сыграют на выезде с «Легией», и при определенном раскладе «Спартак» устроит даже ничья.

Если лидер группы С «Лестер» не проиграет «Наполи», а «Спартак» возьмет хотя бы очко в матче с «Легией», тогда команда Руя Витории удержит за собой вторую строчку и выйдет в плей-офф Лиги Европы. Победа «Наполи» и потеря очков «Спартаком» в Польше откинут российскую команду на третью строчку или даже четвертую — в случае поражения.

Идеальный результат — победа, которая обеспечит «Спартаку» выход в плей-офф и избавит от изучения раскладов по нужному счету в параллельной игре. «Легия» тоже крайне мотивирована: хоть поляки и занимают последнее место в группе, но отстают от второго и третьего лишь на очко. Плотность в таблице такая, что в последнем туре любой клуб из квартета может вылететь из турнира.

Большая проблема для «Спартака» — потеря форварда Александра Соболева, который из-за перебора желтых карточек получил дисквалификацию. Форвард организовал четыре из пяти последних мячей «Спартака», и, конечно, это удар по атаке красно-белых, от которой в решающем матче большие ожидания и особое давление.

Тем не менее и без Соболева «Спартак» вправе рассчитывать на очки. Нынешняя «Легия» — не та команда, с которой «Спартак» играл на старте турнира. Поляки из последних 11 матчей проиграли 10, занимают 16-е место в национальном чемпионате и испытывают серьезные кадровые проблемы.

— «Спартак» настолько непредсказуемая команда, что трудно уверенно говорить об их состоянии в Варшаве, — подчеркнул Андрей Червиченко. — Но мне все-таки кажется, что «Спартак» сможет устоять. Это будет прощальный аккорд Витории. Команда выиграет или сыграет вничью и пройдет дальше. Хорошо, что этот матч не последний в сезоне, так бы игроки валяли дурака.

Схожее мнение высказал и Владимир Пономарев.

— «Спартак» в последних матчах играет довольно хорошо, — считает эксперт. — Но мне крайне не нравится оборона красно-белых, она очень неслаженная. Думаю, что они пропустят, но в итоге сыграют вничью 1:1.

«Спартак» не выходил в плей-офф еврокубков с 2018 года. Сейчас у красно-белых отличные шансы, чтобы прервать эту неудачную серию.