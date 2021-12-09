Испытательный смог: ЦСКА наказан закрытием фан-сектора

Фанатская трибуна на «ВЭБ Арене» на одну игру будет закрыта для зрителей (еще на один матч условно). Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц 9 декабря огласил штрафные санкции по итогам скандального матча 16-го тура РПЛ ЦСКА–«Зенит» (0:2). По словам Григорьянца, ЦСКА нарушил дисциплинарный регламент и получил наказание за «необеспечение общественной безопасности, поставившее под угрозу жизнь и здоровье лиц, присутствующих на стадионе». Также армейцы получили множество штрафов и испытательный срок — до конца сезона. 28 ноября после матча фанаты московской команды использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек. Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа. Позже стало известно, что часть задержанных провела в отделениях полиции всю ночь.

С «Арсеналом» без фанатов

КДК рассматривал следующие аспекты: необеспечение безопасности на стадионе, использование зрителями пиротехники, скандирование ненормативной лексики, а также нарушение со стороны болельщика ЦСКА, который выбежал на поле.

« Что касается пиротехнических изделий, то их было задействовано 46 единиц, — пояснил глава КДК Артур Григорьянц. — При этом на входе у болельщиков не изъяли ни одного изделия. Рассматривали вопрос отключения камер наблюдения: камеры работали, но система видеозаписи была отключена . Точной причины на сегодняшний день не установлено. Клуб проводит серьезную работу, ведется расследование».

В итоге за необеспечение общей безопасности армейцам запретили допуск зрителей на все секторы трибуны А стадиона «ВЭБ Арена» на два домашних матча . При этом запрет на один домашний матч (с тульским «Арсеналом») — реальное исполнение наказания, а второй матч — условно.

Испытательный смог Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Это мы еще хорошо отделались, — отметил в беседе с «Известиями» бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев. — Надо с такими акциями со стороны болельщиков заканчивать, в следующий раз уже не простят нас. Закрыли одну трибуну — не страшно, другие есть. «Арсенал» сейчас очень слаб, а ЦСКА, наоборот, хороший ход набрал. Я думаю, что у армейцев не должно возникнуть проблем в этом матче.

Московский клуб также оштрафован на 300 тыс. рублей. А за пиротехническое шоу ЦСКА получил дополнительное наказание — 125 тыс. рублей без дополнительных санкций. Еще 60 тыс. — за скандирование оскорбительных кричалок фанатами и 50 тыс. рублей — за нарушение санитарного регламента (появление посторонних лиц на поле). Суммарно ЦСКА оштрафовали на 535 тыс. рублей — одно из самых крупных наказаний в этом сезоне РПЛ. Также для армейцев установлен испытательный срок до конца этого сезона. В случае повторения подобных инцидентов клуб ждут более жесткие санкции.

В ЦСКА санкции РФС считают в целом обоснованными.

«Конечно, мы расстроены, что в ближайшем матче наша команда лишится поддержки самой активной части ее болельщиков, — сказал СЭ директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов. — С другой стороны, решение могло быть и жестче, и тогда команда и вовсе могла сыграть при пустых трибунах. Ситуация очень непростая, и чтобы она не повторялась, нам всем нужно извлечь из нее правильные уроки».

«Зенит» тоже получил денежный штраф на 90 тыс. рублей — за оскорбительные скандирования. Делегат насчитал девять случаев использования ненормативной лексики — по 10 тыс. за каждый инцидент.

«Спартак» без Соболева, «Уфа» без Кротова

КДК принял еще ряд резонансных решений. В частности, не стал отменять красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева , полученную в матче 17-го тура «Тинькофф РПЛ» с «Ахматом» (2:1).

«Соболев был на заседании, — подчеркнул Артур Григорьянц. — «Спартак» обратился в КДК по отмене красной карточки. Мы направили документы в ЭСК — комиссия подтвердила, что карточка показана правильно. У КДК не было оснований отменять удаление».

Испытательный смог Главный судья Виталий Мешков показывает красную карточку игроку ФК «Спартак» Александру Соболеву в матче 17-го тура чемпионата России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Александр Соболев получил прямую красную карточку на 33-й минуте за фол против полузащитника «Ахмата» Игоря Коновалова. Главный арбитр Виталий Мешков удалил нападающего после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка игроков указали видеоассистенты.

— Есть решение КДК, которое основано на решении экспертно-судейской комиссии, — подчеркнул в беседе с «Известиями» бывший судья ФИФА Алексей Николаев. — Посмотрев эпизод, они пришли к выводу, что красная карточка обоснована. Обсуждать окончательное решение вышестоящего органа не имеет смысла. Мы уже много раз говорили насчет этого эпизода. Он абсолютно игровой. У Соболева не было возможности убрать ногу. В будущем надо пересмотреть решение по таким эпизодам. Поправки должны вноситься в правила игры, потому что наказание одно, а эпизоды совершенно разные в игре. Бывает грубость, а бывает игровой момент, но по санкциям за все игрок получает красную карточку.

Еще один российский форвард — Вячеслав Кротов — дисквалифицирован на три матча с риском увеличения штрафа вдвое за грубый фол на полузащитнике «Динамо» Себастьяне Шимански. Поляк не смог продолжить матч после столкновения с нападающим «Уфы» и был заменен на Константина Тюкавина.

— Слава сыграл неподобающим образом, очень грубый фол, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Таковы трактовки нынешнего регламента, тут ничего нельзя поделать. Конечно, нам бы хотелось получить меньше матчей в наказание, но КДК принял свое решение, мы принимаем его. Большую роль сыграло то, что Шимански получил серьезную травму. Желаем Себастьяну скорейшего выздоровления.

Как говорит агент игрока, есть вероятность, что Шимански сможет сыграть в матче с «Зенитом» 12 декабря.