Дзюбу на полку: Карпин не вызвал капитана сборной, Соболева и Жиркова

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира – 2022. В сентябре наши парни проведут три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16:00 мск) и Мальты (7 сентября, 21:45 мск). Форвардов Артема Дзюбы и Александра Соболева, забивших один гол на двоих на старте РПЛ, ожидаемо в списке кандидатов не оказалось. Зато там есть Федор Смолов, забивший три мяча в четырех матчах. В состав попали вратарь Сергей Песьяков и защитник Максим Осипенко, хорошо знакомые Карпину по работе в «Ростове». Стоит порадоваться и за молодых — Арсена Захаряна, Константина Тюкавина и Станислава Магкеева, впервые вызванных в сборную.

Кто на воротах?

Главная неожиданность состава Валерия Карпина — отсутствие Александра Соболева и Артема Дзюбы. Последний — капитан сборной последних лет, лучший бомбардир в истории (наряду с Александром Кержаковым), герой домашнего чемпионата мира. Карпин встречался с Дзюбой в Санкт-Петербурге. По словам специалиста, они проговорили более часа, но в списке Артема так и не оказалось.

— Что касается Дзюбы и Соболева, они сейчас не в лучшей своей форме по разным причинам, — пояснил журналистам Валерий Карпин. — Артем даже не попал в состав «Зенита» на матч с «Локо». Я считаю, что для игры за сборную футболист сначала должен проявлять себя за клуб. Объяснял ли я Дзюбе и Соболеву причину их невызова? Нет. Я всем сразу говорил, что будем брать тех, кто показывает себя лучше на данный момент. Конфликт? Мне сейчас не до этого. Не будет в порядке в октябре — не появится в сборной. Дзюба сказал, что готов, ждет и мечтает о вызове в сборную.

С позицией наставника национальной команды согласен экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

— Всё правильно делает Карпин, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Владимир Пономарев. — Соболев и Дзюба не нужны сборной. Особенно в своей текущей форме. Необходимы быстрые нападающие, способные сами себе создавать моменты. Очень рад, что появляется всё больше молодежи. Молодая горячая кровь может принести нам успех. Особенно верю в Захаряна. Состав хороший, перспектива на первые матчи есть. Посмотрим, что будет в сентябре.

Зато в состав возвращается нападающий «Локомотива» Федор Смолов, не игравший за национальную команду с ЧМ-2018 и пропустивший Евро-2020.

— Смолов лучший русский форвард? Я бы не стал так конкретно [утверждать], есть разноплановые нападающие. Тюкавин, Смолов, Дзюба, Заболотный, Комличенко, Соболев — все разноплановые. Тут важно, как мы собираемся строить игру. В чем прибавил Смолов в Испании? Не стал ни хуже, ни лучше. Сейчас он выглядит хорошо, что будет дальше — не знает никто, — резюмировал главный тренер.

Карпин вызвал в сборную несколько молодых игроков, но не стал называть это омоложением состава.

— Вызов Тюкавина и Захаряна не расценивал бы как курс на омоложение сборной, — подчеркнул Валерий Карпин. — На данный момент, это оптимальный список. Они не попадут [в состав], если не будут показывать хорошую игру. Захаряна сравнивают с Аршавиным? Он в сборной, потому что это талантливый футболист. Если он будет играть так, как в матче с ЦСКА, то велика вероятность выхода в основе с Хорватией.

Одна из главных проблем сборной — отсутствие основного вратаря. После ухода Игоря Акинфеева долго первым номером был Гильерме, затем Антон Шунин. На Евро голкипер «Динамо» сыграл один матч, вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов — два. Обоих в составе Карпина не оказалось. На сентябрьские встречи вызваны четыре голкипера: Гильерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко и Сергей Песьяков.

— Виталий Кафанов (тренер вратарей сборной. — «Известия») в них уверен, — сказал Карпин. — Не общался он только с Дюпиным. Возможно, кого-то не хватает. Но это вкусовщина. Также мы следим за Лантратовым, Кержаковым, Сафоновым. Напрягает ли меня, что нет четкого первого номера? Меня очень многие вещи напрягают, и это одна из них. Вызов Песьякова? Он точно не для поддержания атмосферы. Как минимум для поддержания конкуренции.

Ставка на молодежь?

В обороне ожидаемо нет Семенова, зато добавились Чистяков, Осипенко, Магкеев (в сборной «железнодорожник» записан именно в этой линии, хотя в «Локо» чаще выходит в опорной зоне) и Сергей Терехов. Последнему уже 31 год, значительную часть карьеры он провел в ФНЛ, а теперь в «Сочи» набрал такую форму, что пройти мимо его кандидатуры сложно. Тем более без клуба находится вечный, казалось бы, Юрий Жирков, а левый фланг — традиционно проблемное место. Не сбылись опасения относительно Марио Фернандеса, который якобы отказался играть за сборную. Бразилец попал в состав и может успеть набрать форму к матчу с Хорватией. По словам Карпина, он готовится к следующему туру с основой ЦСКА.

В полузащите все те, кого приглашал Станислав Черчесов. С юными Захаряном (его при любом раскладе нужно выпустить хотя бы на минуту, чтобы тема сборной Армении ушла с повестки дня) и Мухиным, но и с опытными Ерохиным и Черышевым. Проблемы ощущаются в опорной зоне. Оздоев травмирован, а вызванные Зобнин и Баринов сейчас явно не в лучшей форме. Фаворитом на место в старте выглядит Мухин, и тут интересно, кого выберет Карпин. В целом по составу к новому главному тренеру особых вопросов нет — вызваны те, кто в начале сезона в хорошей форме и постоянно выходит в стартовом составе клубов. Главное же — кто в итоге будет играть с Хорватией. И как. Одно дело 18–19-летние Захарян, Мухин и Тюкавин в заявке, а другое — на поле. Планирует ли Карпин революцию или продолжит гнуть линию Черчесова — узнаем 1 сентября, в важнейшем встрече отбора на ЧМ.

— Не стоит бояться хорватов, они нам по силам, — рассказал «Известиям» бывший капитан сборной России Александр Мостовой. — Будем играть дома, при своих болельщиках. К тому же в сборной много новых лиц, все захотят доказать свои амбиции надолго закрепиться в составе.

Турнирная таблица в группе Н после трех матчей:

1. Хорватия — 6 очков

2. Россия — 6

3. Словакия — 5

4. Кипр — 4

5. Словения — 3

6. Мальта

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.