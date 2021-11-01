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Карпин высказался о составе сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022

Карпин объяснил невызов в сборную нападающего «Спартака» Соболева

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил 1 ноября, что не рассматривал нападающего «Спартака» Александра Соболева как игрока национальной сборной.

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«Если его нет в расширенном списке, значит, не рассматриваю его как игрока сборной»,— приводит его слова газета «Спорт-Экспресс».

Ранее в понедельник тренерский штаб сборной России по футболу объявил итоговый состав футболистов на матчи отбора на ЧМ-2022.

Как заявил Карпин, были вызваны те, кого тренерский штаб счел нужным. По его словам, если возникнет необходимость, можно будет в любой момент забрать кого-нибудь из молодежной сборной.

Также главный тренер подчеркнул, что вариант довызова нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года не рассматривается. Говоря о том, что спортсмен отписался в Instagram от страницы сборной, Карпин отметил, что ему «без разницы».

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

11 октября российская сборная обыграла команду Словении со счетом 2:1. 8 октября россияне одержали победу над сборной Словакии со счетом 1:0. Единственный гол — в свои ворота — забил словацкий защитник Милан Шкриньяр.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20:00 мск) и Хорватии (14 ноября в 17:00 мск).

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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