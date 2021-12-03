В ближайшем 17-м туре чемпионата России по футболу одним из центральных матчей станет противостояние в Самаре, где местные «Крылья Советов» примут московский ЦСКА. У обеих команд равное количество очков, они идут в одном балле от зоны еврокубков и четырёх — от призовой тройки. Эта встреча будет особенной и для центрального защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, одного из лидеров волжан последних лет, благодаря которому в прошлом сезоне они уверенно выиграли турнир в ФНЛ и вышли в РПЛ, добравшись до финала Кубка России, а в текущем розыгрыше премьер-лиги идут вблизи лидирующей группы.

25-летний защитник выступал за ЦСКА в 2014-2019 годах с перерывами на аренды в других клубах. Во время ноябрьской паузы на игры сборных Чернов дал интервью «Известиям», в котором поделился мнением о текущих успехах «Крыльев», вспомнил времена игры в составе армейцев и оценил свои шансы на возвращение в сборную России, за которую сыграл два матча в 2015 году.

— Уже задумываетесь о борьбе за попадание в еврокубки?

— Да нет. Заканчивается только первый круг. Согласен, что на определённом промежутке у нас хорошие результаты и место в таблице, но всё равно можем играть лучше. Если одержать ещё две-три победы подряд, можно будет о чём-то говорить.

— В чём вам надо прибавлять?

— Как минимум, нужно каждый матч на ноль играть. С нашей линией атаки у нас в каждой игре есть моменты — мы только в двух матчах чемпионата не забили. Постоянно играем в атаку, не взирая на соперника. Отсюда и возникают голевые моменты у наших ворот.

— При этом больше трети матчей чемпионата сыграны «Крыльями» без пропущенных мячей.

— Да, в последних играх подсобрались. Поговорили в коллективе, что надо играть от печки. Поэтому всё меньше моментов у наших ворот. И больше игр на ноль.

— Какая из ваших команд была образцом игры в защите?

— Самую надежную игру в защите показывал ЦСКА. В «Урале» и «Енисее» у нас веселые команды были: и в атаке, и в обороне. Много пропускали, но и много забивали. Было немного хаоса. Качельные матчи, когда могли разгромить соперника и сами получить разгромное поражение. А сейчас в последних играх «Крыльев» у нас появилось спокойствие. Мы стали играть строже, увереннее. Это идет и от работы на тренировках, и от тактической выучки — тренерский штаб внимательно разбирает соперника, подмечает все сильные и слабые стороны.

— Перед прошлым сезоном в «Крылья» из «Чертаново» пришли главный тренер Игорь Осинькин и большая группа игроков. Не было сложностей с тем, как вписаться в этот коллектив.

— Времени на раскачку не было. Новый чемпионат начался буквально через неделю после окончания прошлого. Для новичков были созданы хорошие условия: и главный тренер, и большая группа игроков пришли из одной команды. Поэтому адаптация прошла легче. Да и из тех ребят, кто уже был в «Крыльях» до этого, некоторые работали с Осинькиным. Знаю, у него в Академии Коноплёва был Дима Кабутов. Да и вообще, мы игроки уже опытные, в разных клубах проходили смену тренера. Надо как-то выстраивать отношения. И в первый день работы Осинькин сказал, в какой футбол хочет играть. Главное, что в атакующий. Мы тоже хотели играть от себя. Было время обкатать состав, привыкнуть друг к другу. Начало вышло у нас не очень что в ФНЛ, что в РПЛ, где мы проиграли первые три матча. Но потом все ребята почувствовали, как играть в премьер-лиге, поняли требования. И пошли очки, пошла уверенность.

— Осинькин, как человек почти всю жизнь тренировавший молодых, сильно выделяется стремлением обучать взрослых игроков таким нюансам, которые у обычных тренеров РПЛ не увидишь?

— Когда я был в ЦСКА, и там большая часть опытных игроков ушла, Виктор Михайлович Гончаренко тоже так работал. Ту его ситуацию можно сравнить с тем, что сейчас в «Крыльях». Думающий человек всегда подстроится под ситуацию, потому что все мы разговариваем на футбольном языке — он по сути один.

— В 2018 году вы вернулись в ЦСКА после двух лет аренды в «Енисее» и «Урале». Тогда были шансы закрепиться в составе армейцев?

— Конечно, были. Просто я выбрал для себя дорогу, которая, может быть, чуть труднее. Через другие команды хотел получать больше игровой практики. Да, мог ещё остаться в ЦСКА, сидеть там на замене, ждать своего шанса и надеяться, что кто-то получит травму. Но мне не хотелось только из-за этого играть. Поэтому ушёл в «Крылья». Думаю, те результаты, которых мы достигаем, показывают, что тогда я сделал правильный шаг. Тем не менее, с любовью отношусь к ЦСКА. Когда в октябре против них играли, после матча хорошо пообщался со всеми армейскими ребятами. Думаю, они мою точку зрения понимают и разделяют.

— Тот обновлённый ЦСКА Гончаренко почти с листа здорово начал, к зимнему перерыву сезона-2018/2019 шёл в группе лидеров РПЛ, дважды обыграл мадридский «Реал» (1:0; 3:0) в Лиге чемпионов. Казалось, что после зимних сборов команда станет еще сильнее, но с тех пор её результаты только ухудшаются. Вы застали начало этого регресса. Можете объяснить, чем он был вызван?

— Думаю, молодым ребятам свойственна нестабильность. Многие из нас впервые сыграли в Лиге чемпионов, хотелось выпрыгнуть из штанов. Все понимали, что это за турнир, особыми глазами смотрели на эти заполненные стадионы. Во многом тот же «Реал» мы победили где-то даже за счёт фарта. Потому что, забив на 2-й минуте, потом тяжело 90 минут обороняться. Нам там отбили все штанги и перекладины, но мы выстояли. Наверное, с этим больше связана была победа.

— Мы переоценили те победы над «Реалом»?

— В каждой отдельной игре можно сделать что угодно, выиграть у любого соперника. Но, как показала практика, тяжеловато нам дальше было конкурировать в той Лиге чемпионов. Хотя, мне кажется, мы первая команда, которая набрала 7 очков, но не вышла из группы в Лигу Европы и стала последней.

— Вы тогда полностью отыграли первый победный матч с «Реалом» (1:0), вышли в старте и отыграли больше тайма на выезде с «Ромой» (0:3), против неё же вышли на замену в середине второго тайма домашней игры (1:2). Кто из звёзд этих команд произвёл наибольшее впечатление?

— Если судить о нападающих, то мне тяжелее всего было играть против Джеко. С тем же Бензема было легче, как бы странно это не звучало. Может, у него в тот день не шло. Или мы выбрали против «Реала» такую модель игры — более низкую, оборонительную — и он не мог проявить свои лучшие качества. Но по сути у Карима толком не было моментов. А Джеко вышел за «Рому» в Риме и сразу забил нам два гола. И я понял, что можно быть не бегущим футболистом, но находиться в той точке, куда просто приходит мяч. Я с тех пор не удивлён, почему он штампует в Италии мячи пачками, причём не важно, в какой команде играя — в «Роме» или «Интере».

— Модрич запомнился тогда?

— Модрич очень умный игрок. Можно смотреть по телеку и просто наслаждаться. Мировой класс. И, когда играешь против него, в каждом движении видно, что он знает, что делать.

— Вы сами ждёте вызова в сборную с учётом того, что «Крылья» мало пропускают при не самой оборонительной тактике?

— Ну если бы я выбирал, то, конечно, давно бы себя вызвал (смеётся). Но решение принимает тренер. Наше дело — играть. Хорошо играть и закончить сезон как можно выше. Будет результат — будет внимание. Оно и сейчас появляется. Уже Ваньку Сергеева из нашей команды позвали в сборную, Ежа (Роман Ежов — «Известия») и Зину (Антон Зиньковский — «Известия») начали вносить в расширенный список. Думаю, наступит момент, когда два-три человека из «Крыльев» поедут полноценно в национальную команду, если будем показывать тот же футбол, что и сейчас.

— Как-то по-особенному проводили Сергеева в сборную?

— Обычный коридорчик сделали. Он спросил меня, с кем в сборной можно выстраивать отношения, к кому подойти, чтобы что-то объяснил. Я сразу назвал ему ребят, с которыми играл в ЦСКА и юношеской сборной: Баринов, Жемалетдинов, Головин. Сказал, что никаких проблем не будет. Главное, чтобы вёл себя так же, как в клубе, не замыкался. Первый вызов в сборную всегда важен.

— В нынешних «Крыльях» вы один из старожилов. Ощущаете себя кем-то вроде Акинфеева, Игнашевича, братьев Березуцких в ЦСКА, когда сами начинали там?

— Такого прям нет. Все же мне 25 лет еще. А в ЦСКА Акинфеев был на 10 лет меня старше, с Игнашевичем и Березуцкими разница в возрасте ещё больше. Плюс у них был колоссальный опыт по играм за ту же сборную, глупо было не прислушиваться. Что касается «Крыльев», то как защитник я всегда могу напихать, если вижу, что происходит что-то неладное. Ребята прислушиваются. А в целом, наша общая задача – играть с полной самоотдачей. Остальное все – дело тренера, который всё разжёвывает.

— В 2015 году вы надолго вошли в историю как человек, дебютировавший за национальную сборную, ни разу не сыграв на уровне РПЛ.

— Вспоминаю это, но не так часто. Надеюсь, что вызов в сборную еще заслужу, и это не останется единственным воспоминанием. Нет смысла жить прошлым. Возраст сейчас такой, что можно ещё кучу матчей сыграть. Думаю, с этим будет всё хорошо. А тот вызов в сборную при Капелло помню. Я был в отличной форме, на сборах ЦСКА всегда играл в основе. Капелло тогда увидел это. И в итоге нас с Саней Головиным вызвали в национальную команду. Молодые, 19-летние парни, но не стушевались, на тренировках смотрелись отлично. Не боялись идти в стыки. Хоть там и были люди с большими именами. Те же Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие, которых мы знали по ЦСКА, но в сборной всё равно смотрели на них по-особенному. Плюс такие игроки, как Широков, Комбаров. Серьёзные ребята там были.

— А каково было выходить на поле за сборную?

— Незабываемо! Мы как-то это обсуждали с нашим спортивным директором «Крыльев» Сергеем Корниленко, который тогда выступал со сборную Белоруссии, в товарищеском матче (4:2) против которой я дебютировал за Россию. На поле он, конечно, один человек, а в жизни другой. В том матче он был заряжен на борьбу, с судьёй общался, мне что-то говорил. Злой был.

— При этом спустя без малого шесть лет вы ещё за «Крылья» с ним поиграли.

— Это была красивая история! Домашний матч на родном стадионе, его выпустили в конце сезона ФНЛ против «Краснодара-2» (6:0). Много болельщиков пришло на прощальный матч Сергея. А он ещё и сразу гол забил. Достойное завершение карьеры как игрока.

— Вслед за Белоруссией был выход в стартовом составе сборной России в официальном матче против Австрии (0:1) в отборе к Евро-2016. Тяжело было с листа начинать?

— Да нет, я даже не понял, что произошло. Сидел на лавке, вдруг случилась травма у Василия Березуцкого. Говорят: «Переодевайся!» Всё в экстренном порядке, переоделся и побежал — сразу в бой!

— В то время шансов вытеснить из состава ЦСКА Игнашевича и Березуцких не было?

— Думаю, их не было ни у кого. Поэтому считаю, что принял правильное решение, уйдя в аренду в «Енисей» и «Урал». Встретил много новых игроков, тренеров. Перенял опыт, стал умнее в тактическом плане.

— Вместе с Головиным, Бариновым, Жемалетдиновым вы были в легендарной юношеской сборной Дмитрия Хомухи. Вас не оказалось на победном чемпионате Европы-2013 среди 17-летних, но в том же году вам довелось съездить на чемпионат мира, а затем взять серебро Евро-2015 среди 19-летних. В чём сила той команды?

— Думаю, у нас было много талантливых ребят. Плюс работа тренерского штаба. Тот же Хомуха тренировал нас ещё в школе ЦСКА. Поэтому я, Головин, другие армейские ребята знали его требования. Та сборная многого добилась за счет дисциплины. Не было бы этого, мы бы так не выступили. Как я помню, мы той сборной всегда горели одной целью. Во всех турнирах доходили минимум до полуфиналов. Хомуха всегда находил нужные слова, чтобы достучаться до игроков. Не припомню, чтобы нас где-то ущемляли в развитии индивидуальных качеств. Все были ребятами мастеровитыми. А вот дисциплине действительно уделялось много внимания. Может, где-то было жёстко. Но каждый из той сборной вряд ли скажет плохо о тренере. На ночь, например, у всех забирали телефоны. Сейчас мало кто поверит, что такое было. Но это помогало сосредотачиваться на играх.

— Забирать телефоны на ночь — такое только Хомуха в вашей карьере практиковал?

— Ну, слушайте, нам было по 16-17 лет. И поверьте, сейчас никто из тех игроков не скажет, что это было неправильно. Все скажут Дмитрию Ивановичу спасибо за это. Хуже было бы, если бы сейчас во взрослом возрасте у кого-то из нас приходилось отбирать телефон.

— За два сезона в ФНЛ какие выезды или игры стали самыми яркими или экзотичными?

— Много было разных эпизодов. Например, когда в «Енисее» была игра на Кубок России с «Сибирью» в Красноярске. Октябрь, температура минус 15. Русская экзотика. На самом деле, в той игре на Кубок на поле было все минус 24. Все закутанные вышли, ног не чувствуешь. И тут во время игры ко мне судья подбегает: «У тебя подштанники не в цвет — иди меняй!». Я думаю, куда я сейчас пойду переодеваться, мороз такой. Натянул гетры как можно выше, чтобы подштанников не видно было, и пошел играть дальше. Ну а из последних ярких – это финал Кубка России, когда из Самары в Нижний Новгород приехал огромный десант наших болельщиков. Такие эмоции запоминаются на всю жизнь.