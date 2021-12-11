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Онколог рассказал об опасности «Омикрона» для больных раком

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Заражение коронавирусом опасно для онкологических больных. Врач Александр Серяков рассказал, к чему может привести распространение в России «Омикрон»-штамма.

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По словам онколога, сочетание COVID-19 с раком в 18% случаев приводит к смерти пациента. Серяков рассказал, что об этом говорят результаты исследования, проведенного в девяти регионах России.

Врач отметил, что к такому выводу также пришли американские медики, а в Китае летальность сочетания рака и коронавируса составила около 40%. Кроме того, по его словам, в России более 60% онкопациентов, заболевших COVID-19, оказываются в реанимации.

«Из тех, кто попал в больницу, каждый пятый оказывался на искусственной вентиляции легких. То есть проблема существует, и она решается вместе с глобальной проблемой пандемии COVID-19», — подчеркнул Александр Серяков в интервью радио Sputnik.

По его словам, если новый штамм коронавируса «Омикрон», который отличается высокой скоростью распространения, вызовет новую вспышку COVID-19 в России, то это может привести к дополнительным рискам для людей с онкозаболеваниями, продолжил врач.

«Очень многие пациенты сейчас находятся дома и не посещают поликлиники. Это чревато отложенным всплеском третьей и четвертой стадии онкологических заболеваний», — сказал Александр Серяков.

Что касается лечения пациентов с раком, у которых будет выявлен «Омикрон»-штамм, Минздрав РФ с появлением на территории страны очередного варианта коронавируса обычно готовит новые рекомендации для специалистов, подытожил онколог.

10 декабря замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что заявления о «легкости» «Омикрон»-штамма коронавируса безответственны — его переносят легко те, у кого уже есть иммунитет, но пока неизвестно, как его будут переносить остальные.

По его словам, есть часть популяции с угнетенным иммунитетом, пожилая часть популяции, и говорить, что данный штамм в их отношении будет легко течь, — безответственно.

9 декабря эксперт одного из крупнейших объединений южноафриканских больниц Netcare Group заявил, что «Омикрон» вызывает более легкое течение заболевания, чем при инфицировании вариантом «Дельта». В свою очередь, глава департамента здравоохранения провинции Гаутенг, где «Омикрон» активно распространяется, Фредрик Конуана рассказал, что число госпитализаций снижается.

5 ноября российские и израильские врачи рекомендовали онкологическим больным прививаться от COVID-19. К такому заключению специалисты двух стран пришли в ходе международной конференции по онкологии IsraelMedDay.

1 ноября главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что роста количества онкологических заболеваний из-за увеличения числа прививок против коронавируса не наблюдается.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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