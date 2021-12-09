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Эксперт заявил о менее тяжелом течении заболевания при штамме «Омикрон»

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Штамм коронавируса «Омикрон» вызывает более легкое течение заболевания, чем при инфицировании вариантом «Дельта». Об этом в четверг, 9 декабря, заявил эксперт одного из крупнейших объединений южноафриканских больниц Netcare Group.

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«Имеющиеся у нас данные показывают, что «Омикрон»-штамм коронавируса не вызывает столь серьезные формы заболевания COVID-19, как это было во время предыдущей волны пандемии, которую спровоцировал «Дельта»-штамм», — заявил эксперт, слова которого приводит «РИА Новости».

Глава департамента здравоохранения провинции Гаутенг, где «Омикрон» активно распространяется, Фредрик Конуана рассказал, что число госпитализаций снижается, а доставленным в больницу практически не требуется лечение с помощью кислорода.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что 28 россиян, вернувшихся из ЮАР, госпитализировали с коронавирусом или его симптомами.

Попова также сообщила, что в обсерваторах с подозрением на COVID-19 находятся 177 человек, прибывших в Россию из стран, считающихся опасными из-за штамма «Омикрон». Из них 32 прилетели сегодня утром из Эфиопии.

Также в четверг в Роспотребнадзоре назвали основные симптомы при заболевании штаммом COVID-19 «Омикрон». К ним относится выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита.

7 декабря британский врач Дэвид Ллойд предупредил о необычном симптоме, который проявляется у детей, заразившихся новым штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон» — сыпи. Ллойд рассказал, что она появляется у 15% детей. При этом наряду с сыпью возникают такие симптомы, как усталость, головная боль и потеря аппетита, добавил врач.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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