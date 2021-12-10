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Депутаты бундестага проголосовали за обязательную вакцинацию врачей

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За обязательную вакцинацию врачей проголосовал бундестаг. Поправки к закону поддержал 571 депутат, против — 80. Сторонник меры — новый канцлер Германии Олаф Шольц, передает телеканал «Известия». Без прививки не допустят к работе медиков в домах престарелых. Вакцинация нужна провизорам, стоматологам и ветеринарам, врачам общей практики. Получить специальный сертификат нужно до 15 марта 2022 года. Новый закон должна утвердить палата земель. Не исключено, что вакцинация станет обязательной для всех в будущем. Полностью привиты чуть более 69% населения страны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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