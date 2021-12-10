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Экс-депутат Латышев заявил о невиновности в хищении выделенных для детей средств

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Бывший депутат Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталий Латышев выразил несогласие с обвинениями в хищении средств, выделенных на питание детей в лагерях.

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«У кого-то, видимо, сложилось мнение, что я живу не по средствам, наверное, и что в большой степени благодаря тому, что я ворую у детей. Но как вам пояснил директор данного учреждения, я сейчас вообще никакого отношения не имею к финансовой деятельности предприятий. Я являюсь просто учредителем», — подчеркнул он в беседе с «Известиями» 10 декабря.

По словам экс-депутата, выделенные средства тратятся на создание материальной базы четырех работающих детских лагерей.

«На сегодняшний день, конечно, мне неприятно это слышать, потому что большая часть денег вкладывается. Что-то, конечно, и несу я в семью — то, что заработал от деятельности лагерей. Как учредителю мне причитаются дивиденды», — заявил Латышев.

При этом он указал на то, что предприятия, которые фигурируют в материалах СМИ, в настоящее время не работают.

Также бывший парламентарий высказался на тему резонансной видеозаписи, на которой он обсуждает с коллегой возможные способы экономии на обедах детей в лагерях.

Латышев пояснил, что в ходе данного разговора его попросили подумать над решением проблемы утилизации еды, которую якобы не ели дети.

«Мою фразу оборвали. Я говорил: «Что угодно пишите, хоть десять раз пишите котлеты, а детям давайте пельмени, что угодно, отбивные, чтобы детям было вкусно и интересно», — сказал Латышев.

Скандальное видео с бывшим депутатом появилось в Сети ранее в этот день. Собеседники рассматривали возможность указания в отчетных документах, что подопечных из малообеспеченных семей кормят котлетами, в то время как блюдо присутствует только в меню. Вместе с коллегой Светланой Ершовой Латышев также обсудил вопрос обналичивания сэкономленных средств.

В пятницу в нескольких детских лагерях под Ростовом прошли обыски. Отмечалось, что экс-депутат мог присвоить часть денег на оздоровление детей из малообеспеченных семей. С 2015 года организации Латышева получили из бюджета 1 млрд рублей. Предварительно, 30% средств могло быть похищено.

Накануне начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что в России отмечается рост рисков хищения бюджетных средств в пандемию. По его словам, больше всего коррупции подвержены сферы образования и здравоохранения.

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