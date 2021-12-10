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Опубликован разговор экс-депутата Латышева об экономии на обедах детей

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В пятницу, 10 декабря, была опубликована видеозапись разговора экс-депутата Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталия Латышева с подчиненными по поводу экономии на обедах в детских лагерях.

На кадрах бывший чиновник отмечает, что в отчетных документах можно писать, что подопечных из малообеспеченных семей кормят котлетами, в то время как блюдо присутствует только в меню.

Вместе с коллегой Светланой Ершовой, с которой экс-депутата явно связывали крепкие отношения, также обсуждается вопрос обналичивания сэкономленных средств.

«Ведь можно рассчитать меню, в тот день, когда будет инстанция, по нормам — крупы, мясо. В другой день — не по нормам <...> Может, там пирожок, наоборот, дешевый, но дети не будут голодными», — сказала Ершова экс-депутату.

Ранее в этот день в нескольких детских лагерях под Ростовом прошли обыски. Отмечалось, что экс-депутат мог присвоить часть денег на оздоровление детей из малообеспеченных семей. С 2015 года организации Латышева получили из бюджета 1 млрд рублей. Предварительно, 30% средств могло быть похищено.

Накануне начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что в России отмечается рост рисков хищения бюджетных средств в пандемию. По его словам, больше всего коррупции подвержены сферы образования и здравоохранения.

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