Иммунолог объяснил способность коронавируса прятаться в организме людей

Российский врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что способность коронавируса подолгу находиться в жировых клетках организма объясняется их инертностью, а также низкой скоростью обмена веществ.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 10 декабря, специалист отметил, что жировая клетка является очень инертной в плане обмена веществ, поглощает избыточный сахар из крови в виде глюкозы, превращает ее в жир и откладывает внутри.

«Больше там почти ничего не происходит. Соответственно, жировая ткань — склад всяких токсинов, особенно жирорастворимых. Организму лень это всё выводить, и он складирует в жировых клетках», — рассказал Болибок.

Если в такую клетку попадает коронавирус, ему практически негде размножаться, поскольку для этого ему требуются рибосомы, производящие белок, а их нет в жировой клетке, потому вирус впадает в спячку. Между тем, отметил иммунолог, метаболизм в жировых тканях, хоть и медленный, но присутствует, поэтому репликация вируса в какой-то момент запускается, отмечает телеканал «360».

«Он выходит на мембрану клетки, и когда выходит, то его иммунная система обнаруживает. Но пока вирус хранится внутри клетки, а он там может находиться почти неограниченное количество времени, иммунитет его не видит», — рассказал Болибок.

Чаще всего иммунитет уничтожает клетки вместе с вирусом, а это может приводить к значительной потере веса. По словам специалиста, происходили случаи, когда переболевшие COVID-19 в средней и тяжелой форме теряли по 15-20 кг, а одна пациентка потеряла 38 кг.

Болибок отметил, что подобное «похудение» не является здоровым, потому что вместе с жировыми клетками уничтожаются и стволовые, которые отвечают за регенерацию и общее омоложение организма, пишет сайт kp.ru. Кроме того, процесс сопровождается сильным увеличением количества холестерина и жира в крови.

7 декабря ученые рассказали о вероятности инфицирования спустя год после перенесенного заболевания. Эксперты выяснили, что у пациентов, которые сначала переболели, а затем вакцинировались, появлялся так называемый гибридный иммунитет. По словам ученых, эти пациенты были лучше защищены от коронавируса, чем лица, у которых выработался лишь искусственный или естественный иммунитет.

В тот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент привито более 72 млн граждан, а 65 млн прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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