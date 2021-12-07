Эксперты рассказали о сроках снижения иммунитета против COVID-19

Обезопасить свое здоровье от COVID-19 в течение длительного времени удается тем, кто переболел, а также вакцинировался. Таким образом 7 декабря ученые оценили сроки снижения иммунитета в своей публикации на портале Medrxiv, рассказав, насколько вероятно инфицирование спустя год после перенесенного заболевания.

С помощью статистики израильского минздрава группа исследователей из Технологического института проанализировали заболеваемость ковидом у пациентов, перенесших коронавирус и прошедших вакцинацию полностью. Еще две группы испытуемых были представлены теми, кто переболел или сделал обе прививки препаратом Pfizer-BioNTech, который применяется в Израиле.

Общее число участников, данные которых использовались в исследовании, составило порядка 5,7 миллиона человек. Критерием отбора служил факт перенесенного заболевания COVID-19 с 1 августа по 30 сентября этого года.

У пациентов, которые сначала переболели, а затем вакцинировались появлялся так называемый «гибридный иммунитет», утверждают ученые.

У них вырабатывались более высокие уровни нейтрализующих антител, которые обладали широким спектром защиты и большей эффективностью. Таким образом данная группа пациентов была лучше защищена от коронавируса, чем лица, у которых выработался лишь искусственный или естественный иммунитет.

Доля людей, которая заболевала повторно в группе непривитых, но перенесших ковид, составила 30 случаев на 100 тыс. человек через 365 дней после инфицирования. Пациенты, которые вакцинировались, но не болели повторно инфицировались чаще: 90 пациентов спустя год после первого случая заболевания.

Те, кто привился лишь одной дозой вакцины после заболевания, заболевали реже: лишь 12 случаев через год после перенесенного коронавируса.

«У тех лиц, которые получили «гибридный иммунитет», больше всего шансов перенести повторное заболевание в легкой форме», — сказано в статье. Вероятность осложнений у данной группы составила 0,5 из 100 тыс. человек.

У остальных трех групп пациентов осложнения в данной ситуации оказались более вероятны, установили ученые. По этой причине исследователи предположили, что «гибридный» и естественный иммунитет сохраняются дольше, чем искусственный иммунитет.

Однако, в публикации говорится, что ревакцинация позволит привитым, но не переболевшим пациентам обезопасить себя от тяжелой формы коронавируса. Даже ревакцинация бустерной дозой препарата позволяет повысить иммунную защиту, считают специалисты.

«Бустерная прививка помогает усилить иммунитет также у переболевших», — уточнили эксперты.

В тот же день инфекционист Алексей Мазус призвал к спокойствию при появлении новых штаммов коронавируса, включая «Омикрон». Он также добавил, что специалисты считают существующие вакцины против нового варианта коронавируса эффективными.