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В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при «Омикроне»

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Заразившиеся «Омикрон»-штаммом коронавируса крайне редко жалуются на потерю обоняния и нарушение вкуса. Об этом 10 декабря сообщила замдиректора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

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«В отличие от «Дельта»-штамма и других ранее известных [мутациях], пациенты [«Омикрон»-штаммом] почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса», — приводит слова эксперта «РИА Новости».

Сейчас чаще всего регистрируются легкие и средне-тяжелые формы заболевания, отметила Руженцова. По ее словам, специалисты выяснили, что симптоматика у заболевших новым штаммом развивается гораздо быстрее.

9 декабря представитель Роспотребнадзора рассказала, что у заболевших новым штаммом вируса наблюдаются повышенная температура, усталость и слабость. Кромке того, пациенты жалуются на кашель, головную боль и снижение аппетита.

В этот же день эксперт одного из крупнейших объединений южноафриканских больниц Netcare Group отметил, что штамм коронавируса «Омикрон» вызывает более легкое течение заболевания, чем при инфицировании вариантом «Дельта».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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