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Прокуратура выявила нарушения в работе шахты «Угольная» на Чукотке

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Прокуратура после трагедии в «Листвяжной» выявила многочисленные нарушения требований законодательства при проверке ОАО «Шахта «Угольная» на Чукотке. Об этом сообщается 10 декабря на сайте регионального ведомства.

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«Установлено, что работниками допускаются нарушения Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, а именно: не проверяется исправность действия (срабатывания) реле утечки тока перед началом работы, не вносятся результаты измерений контроля состава рудничной атмосферы», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно результатам проверки, на шахте нарушают санитарно-эпидемиологические нормы: там нет помещения для глажки белья, гладильного оборудования, инструкции по режиму стирки, дезинфекции и обеспыливания белья и прочее.

В этой связи решается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении должностного и юридического лица, отмечает прокуратура.

Уточняется, что срок устранения выявленных нарушений — до 1 февраля 2022 года.

2 декабря, президент России Владимир Путин призвал ужесточить ответственность за нарушения в сфере безопасности на шахтах, а также повысить роль профсоюзов. По его мнению, в основе обеспечения безопасности в угольной отрасли лежит система оплаты труда.

29 ноября стало известно, что прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло задымление. Число пострадавших при аварии выросло до 99 человек. В результате происшествия погиб 51 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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