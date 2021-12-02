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Путин призвал ужесточить ответственность за нарушения безопасности на шахтах

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Президент России Владимир Путин призвал ужесточить ответственность за нарушения в сфере безопасности на шахтах, а также повысить роль профсоюзов. Об этом он заявил 2 декабря в ходе совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

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«Нужно ужесточать ответственность за нарушение требований безопасности, это совершенно очевидная вещь. И нужно, конечно, повышать роль профсоюзов. Нечего этого бояться», — подчеркнул Путин.

Также российский лидер указал на необходимость детализировать состав административных правонарушений. Он отметил, что в настоящее время в России не предусмотрено наказание в виде административного приостановления деятельности предприятий.

«Я помню наши дискуссии в 2010 году, что сплошь и рядом будут останавливать предприятия профсоюзы. Да не будут они этого делать! Шахтеры работать должны, деньги зарабатывать, что они будут по любому поводу и без повода останавливать работу предприятий что ли? Нет, конечно. Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений. Это совершенно точно нужно сделать», — заявил глава государства.

По его мнению, в основе обеспечения безопасности в угольной отрасли лежит система оплаты труда.

Совещание по угольной отрасли состоялось после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Российский лидер подчеркнул, что происшествие на шахте — общая беда и боль для Кузбасса и всей России. Глава государства обратился к правительству РФ и властям Кузбасса с просьбой разобраться в каждом отдельном случае при оказании помощи родственникам погибших и пострадавших.

По итогам заседания президент России дал правительству ряд поручений. Так, Путин заявил о необходимости представить предложения по улучшению безопасности в шахтах. Кроме того, он указал, что зарплаты инспекторов, следящих за безопасностью производства в угольных шахтах, должны быть повышены.

Днем ранее власти Кузбасса сообщили, что число пострадавших при аварии на шахте выросло до 99 человек. В результате происшествия погиб 51 человек.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, арестованы.

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