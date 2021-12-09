Индия продлила запрет на пассажирские перевозки до конца января 2022 года

Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на международные пассажирские полеты до конца января 2022 года. Об этом сообщает в четверг, 9 декабря, индийский портал Rediff.com.

«Компетентный орган решил продлить приостановку регулярных международных коммерческих пассажирских перевозок в Индию и из Индии до 31 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Таким образом, генеральный директорат гражданской авиации страны решил не возобновлять регулярные международные рейсы с 15 декабря. Отмечается, что решение было принято на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Ранее, 6 декабря, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились изучить возможность возобновления прямых пассажирских и грузовых рейсов на допандемийном уровне. Помимо этого, РФ и Индия согласовали возможность скорейшего взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала в четверг, что 28 россиян, вернувшихся из ЮАР, госпитализировали с коронавирусом или его симптомами. По ее словам, в обсерваторах с подозрением на COVID-19 находятся 177 человек, прибывших в Россию из стран, считающихся опасными из-за «Омикрона».

7 декабря стало известно, что срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращен до 48 часов. До этого срок действия ПЦР-тестов составлял 72 часа. Прибывшие из стран Африки граждане должны будут соблюдать 14-дневный карантин.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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