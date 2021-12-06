Прямой эфир
Мир
РФ и Индия подтвердили приверженность особо привилегированному партнерству
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Экономика
Путин утвердил увеличение МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году
Мир
NYT опубликовала очередные снимки российских войск «на границе с Украиной»
Мир
Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу
Общество
Суд постановил выдворить задержанного за опасную езду бойца ММА Чоршанбиева
Общество
В Роспотребнадзоре назвали особенности штамма «Омикрон»
Общество
Представители певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
Политика
Песков отметил интерес Путина к возможным предложениям США по Украине

РФ и Индия рассмотрят возможность восстановления пассажирских и грузовых рейсов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились изучить возможность возобновления прямых пассажирских и грузовых рейсов на допандемийном уровне. Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря, по завершении встречи двух лидеров в Нью-Дели в рамках XXI Российско-Индийского саммита «Россия — Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания».

«Наше сотрудничество в обороне трансформируется в расширение производства»
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар — об ожиданиях от саммита лидеров двух стран и интересе к Дальнему Востоку

«Стороны согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, предшествовавшего пандемии», — сказано в совместном заявлении двух лидеров, опубликованном на сайте Кремля.

Договоренность о возобновлении взаимного воздушного сообщения на том этапе удовлетворила потребности в поездках граждан двух стран, заявили РФ и Индия.

Уточняется, что Москва и Нью-Дели положительно оценили принятые меры по эвакуации граждан и транспортировке критически важного оборудования и медикаментов, предпринятые в ходе пандемии.

Помимо этого РФ и Индия согласовали возможность скорейшего взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Данное решение, как ожидается, будет способствовать росту взаимных поездок граждан двух стран. Уточняется, что стороны ускорят выполнение формальностей в этом отношении.

4 декабря посол России в Индии Николай Кудашев сообщил, что около 900 тыс. индийцев привилось российской вакциной COVID-19 «Спутник V». Он также отметил, что с самого начал пандемии коронавируса сотрудничество двух стран на антиковидном направлении развивалось «штатно и последовательно».

Путин и Моди сообщили, что оба государства привержены особо привилегированному стратегическому партнерству. В совместном заявлении стороны выступили за углубление регионального экономического сотрудничества для устойчивого социально-экономического развития. Отмечается, что оба лидера выступили за необходимость наращивания взаимной торговли до $30 млрд к 2025 году.

Российский президент прибыл на переговоры в Индию ранее в этот день. Также с главой государства в Индию прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В Нью-Дели пройдут переговоры глав МИД и министров обороны в формате «2+2».

С 15 октября Нью-Дели открыл границы для иностранных туристов, въезд которых был запрещен с конца марта прошлого года из-за пандемии.

9 ноября РФ вошла в список из 96 стран, граждане которых могут въехать в Индию. С октября Россия восстановила четыре рейса в неделю от каждой из сторон на маршруте Москва — Дели. При этом каждую неделю совершается один рейс на маршрутах Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Гоа и Санкт-Петербург — Дели от каждой из сторон.

С 30 ноября въезд иностранцев в Индию осуществляется согласно новым правилам, опубликованным минздравом страны. Так, все пассажиры обязаны заполнить анкету на сайте ведомства, в которой гражданину необходимо указать место своего пребывания в течение двух последних недель. Также за 72 часа необходимо сдать ПЦР-тест. Кроме того, перед входом на борт воздушного судна у пассажиров измеряют температуру. Если температура окажется выше допустимых пределов, пассажир не сможет попасть в самолет. Также лица, прибывшие из стран, где сложилась негативная ситуация с заболеваемостью COVID-19, обязаны находиться на самоизоляции в течение двух недель.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021