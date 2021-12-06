РФ и Индия рассмотрят возможность восстановления пассажирских и грузовых рейсов

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились изучить возможность возобновления прямых пассажирских и грузовых рейсов на допандемийном уровне. Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря, по завершении встречи двух лидеров в Нью-Дели в рамках XXI Российско-Индийского саммита «Россия — Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания».

«Стороны согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, предшествовавшего пандемии», — сказано в совместном заявлении двух лидеров, опубликованном на сайте Кремля.

Договоренность о возобновлении взаимного воздушного сообщения на том этапе удовлетворила потребности в поездках граждан двух стран, заявили РФ и Индия.

Уточняется, что Москва и Нью-Дели положительно оценили принятые меры по эвакуации граждан и транспортировке критически важного оборудования и медикаментов, предпринятые в ходе пандемии.

Помимо этого РФ и Индия согласовали возможность скорейшего взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Данное решение, как ожидается, будет способствовать росту взаимных поездок граждан двух стран. Уточняется, что стороны ускорят выполнение формальностей в этом отношении.

4 декабря посол России в Индии Николай Кудашев сообщил, что около 900 тыс. индийцев привилось российской вакциной COVID-19 «Спутник V». Он также отметил, что с самого начал пандемии коронавируса сотрудничество двух стран на антиковидном направлении развивалось «штатно и последовательно».

Путин и Моди сообщили, что оба государства привержены особо привилегированному стратегическому партнерству. В совместном заявлении стороны выступили за углубление регионального экономического сотрудничества для устойчивого социально-экономического развития. Отмечается, что оба лидера выступили за необходимость наращивания взаимной торговли до $30 млрд к 2025 году.

Российский президент прибыл на переговоры в Индию ранее в этот день. Также с главой государства в Индию прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В Нью-Дели пройдут переговоры глав МИД и министров обороны в формате «2+2».

С 15 октября Нью-Дели открыл границы для иностранных туристов, въезд которых был запрещен с конца марта прошлого года из-за пандемии.

9 ноября РФ вошла в список из 96 стран, граждане которых могут въехать в Индию. С октября Россия восстановила четыре рейса в неделю от каждой из сторон на маршруте Москва — Дели. При этом каждую неделю совершается один рейс на маршрутах Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Гоа и Санкт-Петербург — Дели от каждой из сторон.

С 30 ноября въезд иностранцев в Индию осуществляется согласно новым правилам, опубликованным минздравом страны. Так, все пассажиры обязаны заполнить анкету на сайте ведомства, в которой гражданину необходимо указать место своего пребывания в течение двух последних недель. Также за 72 часа необходимо сдать ПЦР-тест. Кроме того, перед входом на борт воздушного судна у пассажиров измеряют температуру. Если температура окажется выше допустимых пределов, пассажир не сможет попасть в самолет. Также лица, прибывшие из стран, где сложилась негативная ситуация с заболеваемостью COVID-19, обязаны находиться на самоизоляции в течение двух недель.