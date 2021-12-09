Песков ответил на вопрос об обсуждении с США гарантий безопасности России

Формат обсуждения темы гарантий безопасности и «красных линий» не был согласован во время переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Речь шла о том, что две страны назначат представителей, которые будут обсуждать эти темы», — уточнил Песков.

По словам представителя Кремля, речь идет о безопасности на континенте, неприемлемости для России продвижения НАТО на восток, и в этом вопросе «была оговорка со стороны американских визави о том, что это необходимо согласовать также с другими странами».

8 декабря Байден заявил, что США и НАТО намерены изучить вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности России. По его словам, встреча пройдет для того, чтобы обсудить будущее обеспокоенности, о которой говорит российская сторона относительно расширения НАТО.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что заявления президента США о встречах с Россией по Украине с участием НАТО — это односторонние заявления.

Днем ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США работают над тем, чтобы урегулировать сложившуюся вокруг России и Украины ситуацию дипломатическим путем.

Заместитель пресс-секретаря также добавила, что власти США намерены объявить о проведении встреч на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения обеспокоенности Москвы относительно расширения альянса.

Онлайн-саммит глав государств по защищенному каналу видеосвязи прошел вечером 7 декабря. Беседа Путина и Байдена длилась два часа.

В Кремле заявили, что разговор носил откровенный и деловой характер. В ходе разговора главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.

8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал на то, что после переговоров говорить о потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.