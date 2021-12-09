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Рябков оценил заявления Байдена о встречах с Россией и НАТО по Украине

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Заявления президента США Джо Байдена о встречах с Россией по Украине с участием НАТО — это односторонние заявления. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Мне не известно ни о какой встрече. Я видел комментарий президента США на эту тему», — сказал Рябков журналистам.

Днем ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США работают над тем, чтобы урегулировать сложившуюся вокруг России и Украины ситуацию дипломатическим путем.

Заместитель пресс-секретаря также добавила, что власти США намерены объявить о проведении встреч на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения ее обеспокоенности относительно расширения альянса.

Онлайн-саммит глав государств по защищенному каналу видеосвязи прошел вечером 7 декабря. Беседа президентов длилась два часа.

В Кремле заявили, что разговор носил откровенный и деловой характер. В ходе разговора главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.

8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал на то, что после переговоров говорить о потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.

В тот же день политолог Максим Жаров заявил «Известиям», что существенных прорывов в результате саммита президентов России и США не произошло.

По словам эксперта, если диалог сдвинется по линии совбезов, то это будет большим прорывом в кризисе двусторонних отношений. При этом Жаров указал на то, что те люди, которые в настоящее время окружают Байдена, говорят не очень полезные для продолжения диалога с Россией вещи.

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