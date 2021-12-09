В Госдуме оценили призыв Украины к ФРГ устроить «холодный душ» России

Официальному Киеву вряд ли стоит ожидать каких-либо выпадов немецкой политики в сторону России. Такое мнение в четверг, 9 декабря, высказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Украинская политика мягко стелет новому немецкому канцлеру [Олафу Шольцу], но все знают, что Германия — страна прагматиков, поэтому вряд ли официальному Киеву стоит ожидать каких-либо выпадов немецкой политики в сторону России», — пояснил он.

Эксперт напомнил, что «Северный поток — 2» и «Северный поток — 1», достроенный ранее, гарантированно обеспечивают Германию и Западную Европу углеводородами, столь необходимыми для европейской промышленности.

По мнению Белика, взвесив все за и против, канцлер ФРГ может пообещать Украине сделать все возможное, но будет ли делать — большой вопрос.

Он предположил, что новое правительство Германии может потребовать «не раздувать ситуацию на границе с Украиной или даже отдать Крым, но не более того».

«Даже если все депутаты бундестага в клочья разорвут на себе рубахи, ратуя за незалежную Украину и ее интересы, изменения в немецкой политике не произойдет: есть страна прагматиков и есть окраина Европы, в которой до сих пор не закончилась гражданская война и нет какой-либо четкой и внятной государственной политики», — заключил он.

Ранее в этот день посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Олафа Шольца организовать противодействие российской политике.

Как заявил Мельник, Киев возлагает надежды на новое федеральное правительство. Украинская сторона ждет «мощного голоса из Берлина», для того чтобы обеспечить «холодный душ» России, так как та якобы «готовится к войне».

Посол добавил, что украинские власти надеются, что Шольц проявит дипломатическую инициативу, которая позволит «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса».

Олаф Шольц 8 декабря стал девятым по счету канцлером ФРГ, сменив на этом посту Ангелу Меркель, находившуюся у власти в течение 16 лет.

В апреле Мельник призвал Берлин как можно скорее и безо всяких условий добиться вступления его страны в Североатлантический альянс, поскольку Германия несет «особую историческую ответственность» за нацистские преступления против украинского народа.

Тогда читатели немецкого издания Welt am Sonntag возмутились тем, что Мельник апеллирует к национальному чувству вины немцев. Некоторые усомнились в дипломатичности посла.