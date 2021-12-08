Прямой эфир
Мир
Песков оценил возможность улучшения отношений между РФ и США после переговоров
Интернет
YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной
Мир
Великобритания не поддержала спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае
Мир
Самую большую рождественскую ель в мире зажгли в Италии
Мир
Путин назвал последствия возмножного вступления Украины в НАТО
Мир
В ВОЗ не исключили доминирования «Омикрон»-штамма в Европе к началу января
Мир
Зеленский позитивно оценил переговоры Байдена и Путина
Общество
Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Наука
«Союз МС-20» с космическими туристами пристыковался к МКС
Политика
Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР

По итогам переговоров Путина и Мицотакиса подписан ряд документов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса подписан ряд документов. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Не маслом единым: как Россия и Греция вместе борются с кризисом
Премьеры двух стран обсудили вопросы налаживания турпотока и взаимного признания сертификатов вакцинации

В частности, принят план совместных действий на 2022-2024 годы и протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1991 года.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области разработки и эксплуатации лазерной инфраструктуры между Министерством науки и высшего образования РФ и Министерством развития и инвестиций Греческой Республики

Также среди подписанных документов — меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования между Федеральной налоговой службой РФ и Независимым агентством государственных доходов Греции.

Пятым документом стала программа совместных действий между Ростуризмом и министерством туризма Греции на период 2022–2024 годов в туристической области.

Встреча российского лидера и греческого премьера состоялась ранее в среду сочинской резиденции «Бочаров Ручей». По итогам переговоров Путин выразил благодарность властям Греции за признание сертификатов о вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Мицотакис, в свою очередь, подчеркнул, что в Греции помнят о роли России в греческой революции. Также он указал на то, что Россия является частью архитектуры безопасности Европы, поэтому ее участие в диалоге интересует многие страны.

Как отметил Путин, российско-греческие переговоры были содержательными и результативными. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы текущего сотрудничества.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021