По итогам переговоров Путина и Мицотакиса подписан ряд документов

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса подписан ряд документов. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, принят план совместных действий на 2022-2024 годы и протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1991 года.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области разработки и эксплуатации лазерной инфраструктуры между Министерством науки и высшего образования РФ и Министерством развития и инвестиций Греческой Республики

Также среди подписанных документов — меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования между Федеральной налоговой службой РФ и Независимым агентством государственных доходов Греции.

Пятым документом стала программа совместных действий между Ростуризмом и министерством туризма Греции на период 2022–2024 годов в туристической области.

Встреча российского лидера и греческого премьера состоялась ранее в среду сочинской резиденции «Бочаров Ручей». По итогам переговоров Путин выразил благодарность властям Греции за признание сертификатов о вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Мицотакис, в свою очередь, подчеркнул, что в Греции помнят о роли России в греческой революции. Также он указал на то, что Россия является частью архитектуры безопасности Европы, поэтому ее участие в диалоге интересует многие страны.

Как отметил Путин, российско-греческие переговоры были содержательными и результативными. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы текущего сотрудничества.