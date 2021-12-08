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Жители ЮАР назвали способы защиты от штамма коронавируса «Омикрон»

Жители ЮАР рассказали о народных методах для защиты от «Омикрона»
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Жители Южно-Африканской Республики поделились народными методами профилактики нового штамма коронавируса «Омикрон».

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Так, местные жители употребляют смесь из водки, чеснока, имбиря, куркумы и мази от кашля. Также популярностью пользуется смесь из джина, лимона, меда и таблетки диспирина, сообщает «РИА Новости».

Некоторые жители ЮАР полагают, что употребление лимона, имбиря и кайенского перца способствует поддержанию щелочной среды, что не дает инфекциям выжить.

Травник Пуэмелело Мтимкулу убежден, что африканский картофель восполняет энергию и укрепляет иммунитет. Кроме того, в лечении инфекционных заболеваний отлично помогают травы, отметил он.

«Я комбинирую свои травы в зависимости от симптомов, которые проявляются у моих пациентов... Для тех, кто испытывает трудности с дыханием, как бронхит, я комбинирую эвкалиптовое масло, которое действует лучше всего», — рассказал целитель, уточнив, что для его пациентов действует двухдневная гарантия выздоровления.

Ранее в этот день глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов сообщил, что симптомы «Омикрона» принципиально не отличаются от других вариаций коронавируса. По словам эксперта, симптомами данного штамма, как и любой респираторной инфекции, являются температура, кашель и головная боль.

Также Семенов рассказал «Известиям», что «Омикрон» может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. По его словам, при инфицировании прежними вариантами коронавируса у человека от момента заболевания до пневмонии проходило до 10–11 дней, а сейчас этот период сократился до 3–5 дней.

До этого, 4 декабря, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что распространение штамма коронавируса «Омикрон» может привести к завершению пандемии. По его мнению, «даже если окажется, что он так заразен, что распространится по всему миру, то это будет более легкое заболевание, чем есть сейчас, может быть, даже гораздо более легкое».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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