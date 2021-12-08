Вирусолог описал симптомы при штамме коронавируса «Омикрон»

Симптомы штамма коронавируса «Омикрон» принципиально не отличаются от других вариаций вируса. Заболевание люди переносят так же, как и при стандартной коронавирусной инфекции. Об этом 8 декабря заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов.

«Принципиально «Омикрон» ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост. Люди болеют так же, как и стандартной коронавирусной инфекцией», — цитирует его «РИА Новости».

По словам эксперта, симптомами «Омикрона», как и любой респираторной инфекции, являются температура, кашель и головная боль.

Вирусолог добавил, что, согласно некоторым данным, люди переносят его легче, по крайней мере, летальных случаев пока не отмечено, однако нужно смотреть как на поражение этим вариантом отреагируют пожилые.

Ранее в тот же день Семенов рассказал «Известиям», что штамм коронавируса «Омикрон» может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. По его словам, при инфицировании прежними вариантами коронавируса у человека от момента заболевания до пневмонии проходило до 10–11 дней, а сейчас этот период сократился до 3–5 дней.

За день до этого специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что «Омикрон» протекает легче «Дельты», потому что коронавирус эволюционирует. Эксперт подчеркнул, что вирусу невыгодно, чтобы все умирали, поскольку в мертвом теле он не выживет.

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