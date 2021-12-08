Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото

По делам о нарушении масочного режима теперь можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, для привлечения к ответственности достаточно протокола и фотофиксации. Об этом 8 декабря сообщается в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда России.

Верховный суд рассмотрел жалобу одного из столичных продуктовых магазинов. Районный суд вынес решение о штрафе торговой точки на 100 тыс. рублей из-за того, что продавец находился на рабочем месте без маски.

Администрация магазина не согласилась с решением районного органа, так как не были проведены ни экспертиза по фотографии, ни допрос понятых. Тогда руководители обратились в Верховный суд.

Верховный суд, в свою очередь, согласился с тем, что в этом случае для установления виновности нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике», передает «РИА Новости».

«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу», — сказано в постановлении.

В административном расследовании также нет нужды, потому что оно «проводится только в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия».

15 ноября сообщалось, что НМИЦ профилактической медицины Минздрава России разработал уникальную интеллектуальную систему, которая может усилить контроль за ношением масок.

Система определяет наличие маски на лице и правильность ее ношения. Также она может вести статистику нарушений и голосом оповещать человека о нарушении. Кроме того, о факте нарушения сообщат лицам, которые отвечают за соблюдение эпидемиологического режима в том или ином учреждении.

18 ноября стало известно, что ученые из Австралии, Китая и Великобритании провели исследования, показавшие, что ношение масок является наиболее эффективной мерой в борьбе с COVID-19 и помогает снизить заболеваемость на 53%.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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