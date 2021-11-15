Контроль за ношением масок предложили усилить с помощью ИИ

НМИЦ профилактической медицины Минздрава России разработал уникальную интеллектуальную систему, которая может усилить контроль за ношением масок и снизить число нарушителей масочного режима. Об этом 15 ноября стало известно из пресс-релиза, поступившего в распоряжение «Известий».

В 2020 году сотрудники НМИЦ профилактической медицины Минздрава РФ инициировали создание специализированной системы технического зрения «Маска» на основе нейросетевых алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

«Выявление нарушений производится путем анализа видеопотоков, получаемых с сетевых камер, установленных в учреждении (видимый и инфракрасный диапазоны). Обработка видеоданных выполняется на основе нейросетевых алгоритмов, а результатом обработки видеопотока является информация о наличии или отсутствии в области анализируемой сцены объектов предопределенного класса (лицо без защитной маски)», — рассказал доктор медицинских наук, доцент, руководитель центра координации фундаментальной научной деятельности ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, руководитель проекта Антон Киселев.

Система определяет наличие маски на лице и правильность ее ношения. Также она может вести статистику нарушений и голосом оповещать человека о нарушении. Кроме того, о факте нарушения сообщат лицам, которые отвечают за соблюдение эпидемиологического режима в том или ином учреждении.

«Система технического зрения «Маска» прошла все этапы испытаний и доказала свою эффективность. Например, частота нарушений ношения масок в вестибюле нашего центра за период использования системы снизилась в четыре раза — с 80 до 20%, а количество персонала, непосредственно задействованного в подобном контроле, удалось сократить с трех человек до одного», — сказала директор НМИЦ профилактической медицины, главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Также «Маска» может регулировать проход через турникеты в зависимости от того, есть маска на человеке или нет. Кроме того, работу системы можно настроить и на определение температуры тела объекта, а также выводить изображение нарушителей на экраны. Система соответствует требованиям безопасности и может интегрироваться с другими система контроля доступа и безопасности.

Систему можно использовать в общественных местах в период сезонных эпидемий. Использовать «Маску» могут, например, медицинские учреждения, предприятия, торговые центры.

Ранее, 9 ноября, руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил «Известиям», что в Москве в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, масочный режим в транспорте нарушили более 16 тыс. человек.

20 октября журналисты сообщили, что правительство Москвы обязало все торговые центры города предоставить доступ к видеокамерам, чтобы отслеживать соблюдение масочного режима.

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