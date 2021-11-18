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Ученые оценили эффективность масок в борьбе с коронавирусом

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Ученые из Австралии, Китая и Великобритании провели несколько исследований, чтобы оценить, как ношение масок, социальное дистанцирования и другие противоэпидемические меры влияют на заболеваемость коронавирусом. Результаты исследования 18 ноября были опубликованы в журнале British Medical Journal.

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Исследования показали, что ношение масок является наиболее эффективной мерой в борьбе с COVID-19 и помогает снизить заболеваемость на 53%.

«Общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости COVID-19 на 53%, хотя разница между результатами отдельных исследований была значительной», — говорится в тексте исследования.

Ученые добавили, что большинство вакцин от коронавируса безопасны и эффективны, однако не обеспечивают стопроцентную защиту от COVID-19, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что НМИЦ профилактической медицины Минздрава России разработал уникальную интеллектуальную систему «Маска», которая может усилить контроль за ношением масок и снизить число нарушителей масочного режима.

Система определяет наличие маски на лице и правильность ее ношения. Также она может вести статистику нарушений и голосом оповещать человека о нарушении. Кроме того, о факте нарушения сообщат лицам, которые отвечают за соблюдение эпидемиологического режима в том или ином учреждении.

Ранее, 9 ноября, руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил «Известиям», что в Москве в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, масочный режим в транспорте нарушило более 16 тыс. человек.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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