Прямой эфир
Мир
Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
Политика
В Совфеде оценили призыв Байдена к деэскалации ситуации вокруг Украины
Политика
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
Общество
Иммунолог прокомментировал случаи сыпи у заболевших «Омикроном» детей
Общество
В России за сутки зафиксировано 30 752 новых случая COVID-19
Мир
В США заявили о желании Китая пересмотреть мировой порядок
Мир
В МИД КНР прокомментировали дипломатический бойкот Австралии ОИ-2022
Политика
Политолог назвал госпереворот целью создания новой волны протестов в Белоруссии
Мир
Медведчук обвинил Зеленского в экономическом кризисе Украины
Общество
Москвичам пообещали повышение температуры на следующей неделе
Сюжет:

Иммунолог прокомментировал случаи сыпи у заболевших «Омикроном» детей

Иммунолог Крючко прокомментировал случаи сыпи у заболевших штаммом «Омикрон» детей
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков прокомментировал информацию о том, что у заболевших штаммом коронавируса «Омикрон» детей проявляется необычный симптом — сыпь.

Санитарный пароль: как Россия блокирует распространение «Омикрона»
И сколько пассажиров уже обследовали в аэропортах

О новом симптоме ранее в этот день сообщил британский врач Дэвид Ллойд. Речь идет о «необычной сыпи», которая проявляется у 15% детей. При этом наряду с сыпью возникают усталость, головная боль и потеря аппетита.

Крючков напомнил, что в прошлом году сообщалось о тяжелом воспалительном синдроме у детей с COVID-19.

«Я надеюсь, что не этот момент имеет в виду Ллойд, потому что если 15% детей с подобными синдромами мультивоспалительными, то это весьма печально. Думаю, что речь идет о какой-то такой реакции. Может быть, в реальности окажется, что это не так. В реальности окажется, что сыпь бывает у детей в принципе и не только у детей на фоне ковида. Но это не самый частый симптом, и пока непонятно, с чего вдруг столь высокий процент у детей», — выразил мнение Крючков в беседе с «Известиями».

Кроме того, эксперт отметил, что для ясности ситуации следует подождать, так как делать выводы пока рано.

«Пару недель подождем — будет вся информация по европейским странам, по Южной Африке будет уточнение. Также нельзя делать вывод по поводу легкости течения на сегодняшний момент, потому что слишком маленький период наблюдений и слишком мало людей пока еще заразились», — подчеркнул он.

Накануне доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил «Известиям», что штамм коронавируса «Омикрон» может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2.

По словам Семенова, при инфицировании прежними вариантами коронавируса у человека от момента заболевания до пневмонии проходило до 10–11 дней, а сейчас этот период сократился до 3–5 дней.

6 декабря в Роспотребнадзоре заявили, что у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР, выявлен штамм коронавируса «Омикрон».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021