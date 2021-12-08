Иммунолог прокомментировал случаи сыпи у заболевших «Омикроном» детей

Иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков прокомментировал информацию о том, что у заболевших штаммом коронавируса «Омикрон» детей проявляется необычный симптом — сыпь.

О новом симптоме ранее в этот день сообщил британский врач Дэвид Ллойд. Речь идет о «необычной сыпи», которая проявляется у 15% детей. При этом наряду с сыпью возникают усталость, головная боль и потеря аппетита.

Крючков напомнил, что в прошлом году сообщалось о тяжелом воспалительном синдроме у детей с COVID-19.

«Я надеюсь, что не этот момент имеет в виду Ллойд, потому что если 15% детей с подобными синдромами мультивоспалительными, то это весьма печально. Думаю, что речь идет о какой-то такой реакции. Может быть, в реальности окажется, что это не так. В реальности окажется, что сыпь бывает у детей в принципе и не только у детей на фоне ковида. Но это не самый частый симптом, и пока непонятно, с чего вдруг столь высокий процент у детей», — выразил мнение Крючков в беседе с «Известиями».

Кроме того, эксперт отметил, что для ясности ситуации следует подождать, так как делать выводы пока рано.

«Пару недель подождем — будет вся информация по европейским странам, по Южной Африке будет уточнение. Также нельзя делать вывод по поводу легкости течения на сегодняшний момент, потому что слишком маленький период наблюдений и слишком мало людей пока еще заразились», — подчеркнул он.

Накануне доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил «Известиям», что штамм коронавируса «Омикрон» может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2.

По словам Семенова, при инфицировании прежними вариантами коронавируса у человека от момента заболевания до пневмонии проходило до 10–11 дней, а сейчас этот период сократился до 3–5 дней.

6 декабря в Роспотребнадзоре заявили, что у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР, выявлен штамм коронавируса «Омикрон».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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