Прямой эфир
Мир
Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Общество
Попова сочла преждевременными разговоры о снятии ограничений по COVID-19
Общество
В ГД оценили подготовку предложений о компенсации инфляции для пенсионеров
Общество
В Совфеде оценили инициативу ограничить продажу алкоголя на Новый год
Общество
Роспотребнадор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов
Общество
Тела еще 13 погибших в аварии на шахте «Листвяжной» подняли на поверхность
Мир
В Госдуме оценили дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Мир
Суд на Украине утвердил ходатайство о задержании Поклонской
Мир
В Швеции уличили США и НАТО во лжи о «российской угрозе»
Общество
Полицейский рассказал о задержании стрелявшего в московском МФЦ

Переговоры Путина и Байдена проходят тет-а-тет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена проходят тет-а-тет по видеосвязи во вторник, 7 декабря.

Перезагрузочный день: чего ожидать от онлайн-саммита РФ и США
Владимир Путин и Джо Байден попытаются снизить накал на международной арене

Байден поприветствовал Путина и сказал, что рад снова его видеть.

«К сожалению, не пришлось увидеться на встрече большой двадцатки, но надеюсь, в следующий раз мы сможем встретиться лицом к лицу», — сказал американский президент.

Путин с улыбкой поприветствовал американского лидера.

Российский президент вышел на связь со своим американским коллегой из сочинской резиденции «Бочаров ручей». Перед рабочим столом президента России, на котором разложены бумаги, установлен большой телеэкран.

Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, международную повестку, Афганистан и вопросы двусторонних отношений.

Президенты также обсудят реализацию соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи, прошедшей 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Тогда в ходе саммита Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Согласно ему, страны с помощью диалога стремятся заложить основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Вместе с тем 6 декабря бывший президент США Дональд Трамп допустил, что переговоры Путина и Байдена будут «неравным матчем» для Вашингтона. Экс-глава Белого дома отметил, что он сам всегда действовал по отношению к России жестко, но при этом ему нравился российский лидер.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021