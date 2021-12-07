Переговоры Путина и Байдена проходят тет-а-тет

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена проходят тет-а-тет по видеосвязи во вторник, 7 декабря.

Байден поприветствовал Путина и сказал, что рад снова его видеть.

«К сожалению, не пришлось увидеться на встрече большой двадцатки, но надеюсь, в следующий раз мы сможем встретиться лицом к лицу», — сказал американский президент.

Путин с улыбкой поприветствовал американского лидера.

Российский президент вышел на связь со своим американским коллегой из сочинской резиденции «Бочаров ручей». Перед рабочим столом президента России, на котором разложены бумаги, установлен большой телеэкран.

Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, международную повестку, Афганистан и вопросы двусторонних отношений.

Президенты также обсудят реализацию соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи, прошедшей 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Тогда в ходе саммита Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Согласно ему, страны с помощью диалога стремятся заложить основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Вместе с тем 6 декабря бывший президент США Дональд Трамп допустил, что переговоры Путина и Байдена будут «неравным матчем» для Вашингтона. Экс-глава Белого дома отметил, что он сам всегда действовал по отношению к России жестко, но при этом ему нравился российский лидер.