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Путин назвал причины роста цен

Путин: на рост цен влияет мягкая бюджетная политика некоторых стран
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Рост цен носит глобальный характер, к подобным процессам провела мягкая бюджетная политика ряда стран. Об этом сообщил во вторник, 7 декабря, президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства уточнил, что в РФ для борьбы с инфляцией необходимо делать акцент на увеличении предложения товаров и услуг. По его словам, в первую очередь это касается продовольственных товаров.

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Однако, как указал российский лидер, рост цен носит глобальный характер.

«Его основные причины — это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, развитых экономик», — сказал президент РФ.

Накануне Путин утвердил МРОТ до 13 890 рублей. В ноябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что на повышение прожиточного минимума и МРОТа в 2022 году направят порядка 30 млрд рублей.

3 декабря глава государства поручил правительству и регионам увеличить производство и повысить доступность основных продуктов питания на внутреннем рынке. В тот же день стало известно, что Минсельхоз планирует увеличить объемы закупок, чтобы сдержать рост цен на растительное масло и сахар.

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