Путин утвердил увеличение МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году

Президент России Владимир Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей. Это следует из указа главы государства, опубликованного 6 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был принят Госдумой 24 ноября. 1 декабря его одобрили в Совете Федерации. По решению президента РФ индексация составит более 8%. В 2021 году МРОТ составлял 12 792 рубля в месяц.

В ноябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что на повышение прожиточного минимума и МРОТа в 2022 году направят порядка 30 млрд рублей.

19 ноября глава государства внес в Государственную думу поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума.

В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ определяют как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата — величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины — ниже.