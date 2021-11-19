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Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума

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Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Об этом 19 ноября сообщил председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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«Сегодня во исполнение своего решения президент РФ внес соответствующие поправки в Государственную думу. Сразу хочу сказать, это поправки в базовые законы, которые будут рассматривать наши коллеги из социального комитета. Но мы с вами прекрасно понимаем, и поручение президента рассмотреть в рамках бюджета, что поправки в базовые законы должны быть обеспечены финансированием», — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

О том, что Госдума 24 ноября рассмотрит поправки, предполагающие повышение МРОТ и прожиточного минимума, Макаров рассказал ранее, 18 ноября. Он также выразил уверенность, что поправки будут поддержаны всеми фракциями парламента, независимо от политических взглядов.

В тот же день российский лидер на совещании по социальным вопросам предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей. В настоящий момент в проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Глава государства отметил, что этого недостаточно, поскольку такие параметры в значительной мере отстают от уровня текущей инфляции.

При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) также будет проиндексирован на 8,6% и составит 13 890 рублей. В настоящее время этот показатель составляет 12 792 рубля в месяц.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что на повышение прожиточного минимума и МРОТа в 2022 году направят порядка 30 млрд рублей.

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