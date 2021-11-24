Госдума приняла законопроект о размере МРОТа в 2022 году

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. Согласно документу, размер МРОТа составит 13 890 рублей в месяц. Об этом 24 ноября сообщается на сайте Госдумы.

Уточняется, что по решению президента РФ Владимира Путина индексация составит более 8%. Также отмечается, что в 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников», — говорится в пояснительной записке.

При этом отмечается, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума в целом по стране на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 рублей).

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТа и прожиточного минимума. На совещании по социальным вопросам он предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что на повышение прожиточного минимума и МРОТа в 2022 году направят порядка 30 млрд рублей.