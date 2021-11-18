Путин предложил увеличить прожиточный минимум до 12 654 рублей в 2022 году

Президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам в четверг, 18 ноября, предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей.

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тыс. 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — отметил российский лидер.

В настоящий момент в проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Глава государства отметил, что этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы.

Таким образом, прожиточный минимум составит 12 654 рубля. Для трудоспособного населения этот показатель достигнет 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, а для детей — 12 274 рубля.

При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) также будет проиндексирован на 8,6% и составит 13 890 рублей.

Исходя из прожиточного минимума также устанавливается размер ряда мер соцподдержки. Например, с 11 303 рублей до 12 274 рублей вырастет ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. Увеличится до 37 984 рублей и единовременная выплата за рождение первенца (35 136 рублей в 2021 году). Федеральная социальная пенсия составит 2416 рублей вместо 2161 рубля, а региональная соцдоплата вырастет до 5265 рублей (5071 рубль на 2021 год).

1 июля кабмин установил прожиточный минимум с 1 января 2022 года на душу населения 11 950 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля. В настоящий момент прожиточный минимум на душу населения в РФ составляет 11 653 рубля.

В тот же день стало известно, что в РФ начал действовать закон о предоставлении новых пособий беременным женщинам, одиноким родителям с детьми, возраст которых составляет от 8 до 17 лет. Условием получения пособий является недостаток среднедушевого дохода в семье до показателя прожиточного минимума. Размер пособия составит в среднем 6,3 тыс. рублей.

17 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительно 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет включительно.