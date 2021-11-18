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Госдума рассмотрит поправки по МРОТу и прожиточному минимуму до 24 ноября
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Котяков назвал необходимую для повышения прожиточного минимума сумму

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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в четверг, 18 ноября, сообщил, что на повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета в 2022 году будет выделено 30 млрд рублей.

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По его словам, благодаря такому решению возрастут выплаты для 16 млн граждан, которые получают детские пособия, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии и пособия по временной нетрудоспособности.

«В соответствии с решением президента прожиточный минимум в целом по стране на душу населения в 2022 составит 12 654 рублей. Это прирост на 8,6% к уровню 2021 года. Соответственно для трудоспособного населения ПМ составит 13 793 рублей, для пенсионеров — 10 882 рублей, детей — 12 274 рублей. МРОТ будет установлен в размере 13 890 рублей, это на 8,6% больше МРОТ текущего года», — приводит слова министра ТАСС.

Он также добавил, что на повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей.

В этот же день заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что повышение МРОТ затронет зарплаты порядка 3 млн россиян. Как отметил председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, новые поправки будут рассмотрены Госдумой РФ до 24 ноября. Кроме того, политик уверен, что поправки будут поддержаны всеми парламентскими фракциями, независимо от политических взглядов.

Президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей.

В четверг стало известно, что Совет Федерации может рассмотреть закон о федеральном бюджете РФ на предстоящие три года на заседании 1 декабря, если Госдума успеет принять документ, сенаторы поддержат предложения президента РФ по повышению социальных выплат гражданам.

Он отметил, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.

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